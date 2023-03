Tre Antonov-ansatte skal ha bidratt til at gigantflyet ble ødelagt

Ukraina mistenker tre tidligere ansatte ved den statseide flyprodusenten Antonov for å stå bak sabotasje av det som var verdens største transportfly – An-225.

To av dem er pågrepet, mens den tidligere generaldirektøren i selskapet, etterforskes, opplyser den ukrainske etterretningstjenesten SBU fredag.

Forhindret avsperring

Gigantflyet ble ødelagt kort tid etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar i fjor, i de harde kampene om flyplassen Hostomel, like nordvest for hovedstaden Kyiv.

Flyplassen kalles også Antonov Airport, ettersom den er eid av den ukrainske flyprodusenten, og An-225 sto parkert i en hangar her.

Ifølge påtalemyndigheten og SBU forhindret de mistenkte det ukrainske heimevernet i å sperre av flyplassen.

Kunne frakte 250 tonn

An-225 Mrija (drøm på ukrainsk) ble ofte betegnet som verdens største fly, ettersom det var tyngst, lengst og med størst nyttelastkapasitet.

Scaled Composites Model 351 Stratolaunch, har større vingespenn. Det samme hadde Hughes H-4 Hercules. Dessuten har lasterommene på Boeing Dreamlifter og Airbus Beluga/Beluga XL noe større volum.

Ingen av disse transportflyene er imidlertid i nærheten av å kunne slå An-225s evne til å bære med seg hele 250 tonn last. Maksimal avgangsvekt (MTOW) ligger på 640 tonn.

Derfor var det også en stor begivenhet uansett hvor flyet landet, så også på norgesbesøket for snart ni år siden.

Til OSL med forsvarsmateriell

Det var 19. juni 2014 at den ukrainske kjempen for første og eneste gang landet på norsk jord.

Forsvaret hadde leid inn flyet for å frakte om lag 150 tonn utstyr fordelt på ti konteinere samt to pansrede lastebiler og en K-loader fra Mazar-e Sharif nord i Afghanistan til Gardermoen.

Rett etter landing måtte flyplassens kostebiler sveipe rullebanen for å sikre at eventuelle fremmedlegemer (FOD) ble fjernet.

Flyet har seks motorer, og de ytterste henger så langt ut på vingene at de kunne havnet utenfor asfaltdekket. Motorene er for øvrig ZMKB Progress D-18T, hver med 229,8 kN skyvekraft.

Kjempeflyet tok utgangspunkt i transportflyet An-124, som fløy første gang i 1982, og formålet var blant annet å frakte Energija-bæreraketter og Buran-romferger på ryggen. Derfor har An-225 en bred H-hale med to vertikalstabilisatorer, i motsetning til lillesøster An-124, som har én halefinne.