Toyota jobber med å utvikle modulære og utskiftbart batterier for kommersielle kjøretøy. Arbeidet er foreløpig på studiestadiet.

Prosjektet er et samarbeid mellom transportselskapet Yamato Transport og Commercial Japan Partnership Technologies (CJPT). Sistnevnte er et japansk fellesforetak som jobber med utvikling av elektriske kommersielle kjøretøy. Flere av landets bilprodusenter er medeiere i CJPT, men Toyota har største eierandel.

Målet med prosjektet er å løse utfordringene med kommersielle kjøretøy på batterier. I pressemeldingen nevnes lange ladetider sammenlignet med fylling av drivstoff, og nedetider som følge av dette. I tillegg vil elektriske biler kunne føre til økt press på strømnettet i perioder mange biler lades samtidig.

Løsningen kan være batterikassetter som kan skiftes ut ved behov. Det kan ha mange fordeler. For eksempel vil det gjøre det enklere å utstyre biler med batteri etter faktisk behov, som kan redusere prisen for slike kjøretøy.

Lading kan gjennomføres gjennom døgnet, og fordeles slik at det ikke gir økt belastning på strømnettet, og ladeinfrastrukturen kan forenkles. Batteribytte løser også utfordringene med biler som må tas ut av produksjonen fordi de skal lade.

En løsning med batterikassetter kan gjøre elektriske varebiler mer attraktivt, tror Toyota. Illustrasjon: Toyota/Paul Nolasco

Må standardiseres

Dette er åpenbart ikke en ny idé, da det fra før av finnes batteribytteløsninger. Kinesiske Nio tilbyr dette på sine biler i dag, mens produsenter av elektriske scootere allerede har lignende løsninger for bytte av hele batteriet.

Utfordringen er først og fremst å standardisere en batteribytteløsning. Det vil være lite fleksibelt å måtte investere i ulike løsninger for ulike bilmerker. Ved å utvikle en løsning som kan tas i bruk av alle vil det bidra til å redusere priser og gjøre det enklere for bedrifter å bytte til elektriske biler. Batterikassettene kan i teorien brukes både på små varebiler og i lette lastebiler, ifølge pressemeldingen.

Ladestasjonene for batterikassettene kan også brukes til å stabilisere strømnettet ved at de lades opp når tilgangen til fornybar energi er god. Ifølge pressemeldingen ser de også for seg at batterikassettene kan brukes til å tilby strøm i områder rammet av strømbrudd som følge av for eksempel naturkatastrofer.

Løsningen er som nevnt foreløpig bare på planleggingsstadiet, og Toyota angir ingen tid for når de ser for seg en løsning som er klar for testing eller lansering.