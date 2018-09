Torkel mener han fikk ingeniørdrømmen utsatt ett år på grunn av feil fysikkoppgave

Torkel Thune Fladstad (25) mener at en feil i oppgavesettet gjorde at han strøk på muntlig eksamen i fysikk for tre år siden.

Strykkarakteren gjorde at han måtte utsette drømmen om å utdanne seg til ingeniør med ett år.

I vår saksøkte han Vest-Agder fylkeskommune, som har ansvaret for gjennomføring av privatisteksamener. Fladstad krevde erstatning for differansen mellom hans faktiske inntekt og gjennomsnittlig startinntekt som ingeniør.

Ingeniørstudenten mente fylkeskommunen var ansvarlig både for uaktsomhet ved eksamensgjennomføringen og ved saksbehandlingen av klagen hans på eksamenskarakteren.

Nylig tapte han saken i Kristiansand tingrett.

Saken ble først omtalt av Fædrelandsvennen (krever innlogging).

– Skuffet

Han begynte på utdannelsen som mekatronikk-ingeniør i 2016, og ikke i 2015, som planlagt.

– Jeg er skuffet over dommen, men uansett er jeg glad for at det har blitt et fokus på saken, som viser hvilke konsekvenser brudd på retningslinjene for eksamen kan få, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han forteller at han i etterkant av medieomtalen har fått flere henvendelser fra folk i liknende situasjoner.

25-åringen er akkurat ferdig med forelesninger og labøvelser på Universitetet i Agder, der han holder på med bachelorstudier i mekatronikk.

– Jeg synes det er kjempegøy, sier han om studiene.

Dersom alt går etter planen, er han ferdig våren 2019. Hvis han ikke hadde strøket på fysikkeksamenen i 2015, og dermed kommet inn på studiene samme år, så ville han vært ferdig våren 2018.

Graf kuttet og setning manglet

Det var først et par år etter videregående, og etter at han hadde begynt å jobbe, at Fladstad fant ut at han ville bli ingeniør.

For å komme inn på ingeniørutdanningen måtte han imidlertid ta matte og fysikk, og meldte seg opp til eksamen i disse fagene som privatist. Han hadde fra før av tatt privatisteksamen i kjemi.

Våren 2015 skulle han avlegge muntlig praktisk eksamen i faget Fysikk 1 på Kristiansand Katedralskole Gimle. Der fikk han et oppgavesett hvor det manglet en del av en graf, samt at en setning var utelatt (se dokumenter fra retten øverst). Under denne typen eksamen får kandidaten 45 minutter til å forberede seg etter å ha mottatt oppgaven, etterpå gjennomføres eksamen i 45 minutter.

– Jeg trodde det var en lureoppgave, sier han.

Følgende setning manglet fra oppgavesettet Fladstad fikk: «eksaminasjonen vil ta utgangspunkt i to kompetansemål, men det kan også tenkes at vi kommer inn på tilstøtende temaer».

– Ville strøket uansett

Fylkeskommunen innrømmet i retten at Fladstad hadde fått et oppgavesett som manglet deler av en graf og noe tekst, men de mente at det ikke hadde betydning for resultatet.

– Det var ikke en feil oppgave, selv om den var annerledes. Oppgaven han fikk kunne godt ha blitt utlevert, sa eksaminator Olaf Ugland i sitt vitnemål, ifølge Fædrelandsvennen.

Når det gjaldt den manglende setningen, så mente fylkeskommunen at det var Fladstads ansvar som privatist å sette seg inn i retningslinjene for eksamen.

Fylkeskommunen mente også at han ville strøket uansett, ifølge dommen.

Retten kom frem til at det ikke var sannsynliggjort at den kuttede grafen hadde betydning for eksamensresultatet. De mente også at Fladstad som privatist hadde et ansvar for å sette seg inn i hvordan eksamen skulle gjennomføres, og derfor kunne heller ikke den manglende setningen få betydning.

Klagenemda fikk feil oppgave

Etter at han strøk, klaget Fladstad til klagenemda.

Dagen før klagen skulle behandles av klagenemda, oppdaget imidlertid Fladstad at Fylkeskommunen hadde sendt inn feil oppgavesett til klagenemda. De hadde ikke sendt inn oppgavesettet som Fladstad fikk, der grafen var kuttet, men det korrekte oppgavesettet.

Dette skjedde på grunn av «en ren inkurie», ifølge dommen.

Klagenemda fikk riktige dokumenter, men på grunn av dette ble klagebehandlingen utsatt til 2. juli 2015, dagen etter fristen for å levere inn vitnemål for utdanninger som startet høsten 2015.

En enstemming klagenemd ga han medhold i juli 2015.

Fladstad mente den utsatte behandlingen av klagen førte til at det ble for sent å ta eksamen på nytt. Han mente at fylkeskommunen er ansvarlig for å organisere sin virksomhet slik at kandidater kan gjennomføre ny eksamen samme semester.

– Mitt eneste ønske var å kunne ta eksamen på nytt samme semester. Den muligheten fikk ikke jeg, det var det mest frustrerende, sier han.

Fladstad gikk opp til ny muntlig eksamen i fysikk et halvt år etter det første forsøket. Han fikk da karakteren fem.

Fylkeskommunen mente at Fladstad uansett først ville fått sjansen til å avlegge ny eksamen neste semester, selv om avgjørelsen fra klagenemda hadde kommet tidligere. Retten støttet også dette.

Slipper saksomkostninger

Retten har under tvil bestemt at 25-åringen slipper å betale saksomkostningene til Vest-Agder fylkeskommune og deres forsikringsselskap.

«Retten viser til at tvisten ville vært unngått dersom eksamen og klagebehandlingen hadde vært gjennomført på en måte som ikke skapte rom for senere tvist, at saken er av velferdsmessig betydning og styrkeforholdet tilsier unntak, samt at saken gjelder spørsmål som har vært lite behandlet i rettspraksis», heter det i dommen.

Fladstad har ennå ikke bestemt seg for om han skal anke eller ikke, og dommen er ikke rettskraftig ennå, fordi ankefristen ikke har gått ut.