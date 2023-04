Tørke blottlegger spansk middelalderkirke

På 1960-tallet valgte det spanske Franco-regimet å opprette vannreservoar i landsbyen San Romà de Sau i Catalonia. Innbyggerne ble tvunget til å forlate landsbyen med sine historiske bygg – deriblant Sant Romà-kirken – en lombardisk romansk kirke fra 1000-tallet. Kirken ble innviet i 1062, skadd i et jordskjelv på 1400-tallet, ble renovert og utvidet, og til slutt altså oversvømmet.

I løpet av de siste tretti årene har dens storslagne klokketårn kommet til syne flere ganger som følge av tørkeperioder. Men i dag er ikke bare tårnet synlig. Hele kirkebygget trer majestetisk fram.

Ni prosent av kapasiteten

Sau-reservoarets vannstand måler nå bare 9 prosent av den totale kapasiteten, ifølge katalanske myndigheter. Vannstanden er blitt så lav at myndighetene har besluttet å fjerne fiskene for å prøve å redde dem fra kvelningsdøden. Men det kan alt være for sent. Mange døde fisker flyter alt på overflaten.

De nakne, bratte ryggene til Sau-reservoaret viser med tydelighet hvor mye dammen har sunket. Den sprukne jorda rundt det gjenværende vannbassenget tråkkes nå ned av turister som vil se hvordan spøkelseslandsbyen trer fram igjen.

Årets tørke nordøst i Spania beskrives som helt eksepsjonell. Tørken truer drikkevannskilden for seks millioner mennesker i Barcelonas storbyområder.

Det gjenværende vannet i bassenget blir omdirigert til et annet, større reservoar i nærheten for å hindre at vannkvaliteten forringes til det punktet at det blir udrikkelig.

Langvarig tørke

Spanias meteorologiske institutt, Aemet, har erklært at Spania er inne i en langvarig tørkeperiode. Landet har de siste tre årene hatt høye temperaturer og lite nedbør – også om vinteren. Situasjonen beskrives som spesielt kritisk i Catalonia, der vannreservene ligger rundt 27 prosent av kapasiteten. Det er innført restriksjoner på vannbruk – både i jordbruket og industrien. Vanlige folk har ikke lov til å bruke drikkevann til å vaske biler eller fylle opp svømmebasseng.

I Spania generelt ligger temperaturen 1,3 grader høyere enn på 1960-tallet. Og oppvarmingen merkes hele året, selv om sommeren er verst. Sommerstid er nå temperaturen 1,6 grader høyere.

Tidligere i mars i år ble det satt varmerekorder for denne måneden flere steder. I flere områder lå temperaturen rundt 30 grader.

På Mallorca var det flere tropenetter der temperaturen aldri falt under 20 grader.

Varmerekorder i hele Europa

Denne vinteren har vært den nest varmeste som noen gang er registrert i Europa. Hundrevis av varmerekorder er blitt slått.

Nye tall fra EUs klimatjeneste Copernicus viser at gjennomsnittstemperaturen i vintermånedene lå 1,4 grader over normalen.

Siden målingene begynte, er det kun én vinter som har vært varmere. Det var i 2019/2020.

Det gjør mange bekymret foran sommeren. Fremdeles sliter flere regioner i Europa med å komme seg etter ekstremtørken i fjor sommer, hvor vannmangel førte til uttørkede elver, ødelagte avlinger og store skogbranner.