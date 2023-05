Få personer i norsk telebransje har blitt så kjent som konserndirektør for tele i Lyse-konsernet, sivilingeniør Toril Nag. Hun har stått på barrikadene og utfordret de to store aktørene. Det er vel ingen overdrivelse å si at hun og Altibox var de som fikk for alvor fikk fart på fiberutbyggingen helt hjem i stua til folk.

– Digital infrastruktur forandrer samfunnet, det trigger meg veldig, sier Nag.

Hun snakker varmt om likhetstrekkene mellom energiselskaper og teleselskaper og slår fast: Ikke klem et tre, klem en kraftmast!

For ett år siden sørget hun for å kjøpe Ice, som med Lyse i ryggen for alvor kommer til å bli det tredje nettet. Og nå, idet hun takker for seg, vil Altibox åpne fibernettet sitt for konkurrenter.

– You can’t fight customer preference, er hennes leveregel.

Mange vil nok beklage at Nag forlater Lyse, men hun går ikke langt. Fra i dag 2. mai blir hun seniorpartner i det Stavanger-baserte investeringsselskapet HitecVision. De har en rekke ulike fond innen både energi, industri og tele. Spesielt et eksisterende og et nytt fond for fornybar energi ser Nag på med stor interesse. Vekstpotensialet et stort, og det er samtidig mulig å gjøre en innsats for planeten.

Jobben hennes blir å finne de gode selskapene og ideene på fornybarområdet og sørge for å utvikle dem. Det er et viktig element av beredskap i energiforsyning, akkurat som det er i televirksomheten hun kommer fra. Dette snakker vi om i dagens podkast.

