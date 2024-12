Togkaoset: Setter i gang deler av togtrafikken

Bane Nor meldte først at feilen som har rammet landets togtrafikk var rettet, så snudde de like etterpå.

– Det er ikke riktig at feilen er rettet, men den er funnet og isolert, sier Bane Nors pressevakt Øystein Stavdal Paulsen til NTB.

Ifølge Paulsen er det trygt å kjøre tog nå, men ikke i full kapasitet.

– Det er ikke knyttet sikkerhetsrisiko til å kjøre tog, derfor kan trafikken gjenopptas så snart det er praktisk mulig, men det vil være begrenset med trafikk.

Ikke funnet rotårsaken

Grunnen til at feilen ikke er løst er ifølge Paulsen at de ikke har funnet rotårsaken til feilen i kommunikasjonssystemet mellom togene og trafikkstyringssentralen.

Det betyr at forsinkelsene kan fortsette inn i morgendagen.

– Vi er selvfølgelig lei oss for konsekvensene dette medfører for de reisende. Dette er ikke godt nok, fortsetter Paulsen.

Han sier det er altfor tidlig å si hvordan feilen har oppstått, men at lite tyder på sabotasje. Bane Nor er i dialog med de forskjellige togselskapene for å avklare hvilke tog som kan gå.

På flere togstrekninger er trafikken innstilt ut dagen.

Feilen på tognettet ble meldt om klokken 7.55 på morgenen første juledag, først klokken 20.08 var deler av togtrafikken i gang igjen.

– Alvorlig

– Det er alvorlig at togene står så lenge som de har gjort i dag, og jeg forstår at det er fortvilende for de reisende, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Han sier at Samferdselsdepartementet vil følge opp denne saken med Bane Nor i etterkant, men at sikkerheten kommer først.

– Sikkerheten kommer først, og når Bane Nor vurderer at togene ikke kan gå, så er det fordi det skal være trygt på jernbanen.

Systemsvikt

Togene må stå stille til situasjonen er avklart, opplyste Bane Nor tidligere onsdag. Kommunikasjonssystemet mellom togene og toglederne ble satt ut av spill.

– Når det ikke fungerer som det skal, må vi ta ned trafikken, fortalte pressevakt Øystein Stavdal Paulsen til NTB.

Han opplyste onsdag morgen at togene som var underveis, fikk kjøre til endestasjonene sine med lav hastighet.

Bane Nor-pressevakt Anne Kirkhusmo fortalte til TV 2 i 18-tiden at feilen var funnet.

– Vi har funnet ut av hvilket utstyr som har feil, men vi har ikke funnet en løsning på å utbedre denne feilen, men vi jobber på spreng sammen med vår leverandør, sa Kirkhusmo da.

Innstilt ut dagen – satte ikke opp busser

Både på Bergensbanen og Dovrebanen er togtrafikken innstilt ut dagen, skriver Aftenposten.

«Vi innstiller våre tog på Dovrebanen i kveld uten alternativ transport. Øvrige operatører gjør det samme på sine fjerntogstrekninger», skriver SJ i en melding til sine kunder onsdag ettermiddag.

Vy bekrefter at dette også gjelder Bergensbanen. Kaja Rynning Moen i togselskapet forteller til Bergens Tidende at dette går utover 1700 passasjerer som skulle reist på strekningen begge veier.

På Dovrebanen må passasjerene klare seg selv. SJ opplyser til TV 2 at de ikke setter opp busser for avgangene.

– SJ Norge setter ikke opp alternativ transport på Dovrebanen i kveld på grunn av for få busser, sier direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i SJ Norge, Randi Ness, til TV 2.

Go-Ahead bekreftet til Stavanger Aftenblad at også de innstilte alle regionstog ut dagen.

Folk kan ta taxi

Togselskapene har jobbet over hele landet med å skaffe nok busser til å frakte passasjerer dit de skal, men det har ikke vært nok kapasitet alle plasser.

Vy har også ordnet maxitaxier for andre strekninger. Der hvor selskapet ikke har ordnet noe, kan reisende selv bestille taxi, opplyser kommunikasjonssjefen.

– Premisset er at det ikke er satt opp alternativ transport og at de har billett, sier Moen.

De reisende må selv legge ut for taxituren, og de må få en kvittering og så sende et krav til Vys kundesenter.

I flere medier har togpassasjerer på Oslo S uttrykt frustrasjon over dårlig informasjon fra Vy.

– Vi jobber med å få folk til Oslo S. De ansatte har rett og slett ikke kommet seg dit fordi det ikke går tog, sier kommunikasjonssjefen.

Ifølge NRK kan passasjerer mellom Oslo og Bergen få dekket flybillett fordi Vy ikke har fått satt opp buss på strekningen.

Feilen omfatter også trafikken så langt nord som på Ofotbanen.