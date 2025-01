Dette fører til at togene sliter med å få nok strøm til å klare stigningen fra Marnardal mot Audnedal, skriver Go-Ahead på sin nettside.

NRK omtalte saken først.

Go-Ahead melder også om store problemer med å skaffe alternativ transport for togene som rammes.

Problemene har ført til at flere tog står. På strekningen mellom Marnardal og Audnedal står det nå i morgentimene torsdag et godstog og sperrer for øvrig trafikk.

Nattoget fra Oslo til Stavanger står på Breland og venter.

I tillegg står ennå tog 701 som skulle kjørt fra Kristiansand klokken 5.02 til Stavanger klokken 8.20, fortsatt i Kristiansand.