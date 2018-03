Tog med to etasjer skulle gå på Østfoldbanen gå fra 2019 - kan bli utsatt

Planene om nye toetasjes tog på Østfoldbanen kan bli forsinket ettersom deler av strekningen mangler strømledninger som henger høyt nok.

I oktober i fjor varslet Statens togmateriellselskap Norske Tog konkurranse om innleie av toetasjes tog på pendlerstrekningen på Østfoldbanen for å lette på trykket. Fristen for å levere tilbud ble først satt til 22. januar, før den ble utsatt til 18. februar, skriver Dagens Næringsliv.

Verken Norske Tog eller potensielle tilbydere vil oppi noen detaljer om tilbud som er kommet inn, tidsfrist for oppstart eller prisantydning.

Det som imidlertid ser ut til å være klart, er en risiko for videre forsinkelser før de nye togene kan settes i bruk.

Ifølge materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske Tog henger kjøreledningen, som gir togene strøm, for lavt på deler av Østfoldbanen for slike dobbeltdekkere.

– Vi venter på en oversikt over hvilke infrastrukturtiltak som trengs før vi kan gå videre med aktuelle tilbydere, skriver Abrahamsen til avisen.

Det opprinnelige målet var at de nye togene skulle komme i drift en gang i 2019. Men allerede i starten gjorde enkelte potensielle leverandører det klart at det fort kunne gå et par år fra avtale til toetasjes drift kom i gang på grunn av manglende materiell.