To omkom da nederlandsk NH90-helikopter styrtet

Nederlands forsvarsdepartementet bekreftet dødsfallene mandag.

Pilot Christine Martens (34) og taktisk koordinator Ewin Warnies (33) døde, mens de to andre besetningsmedlemmene overlevde og er ikke alvorlig skadd.

Årsaken til styrten, som skjedde i nærheten av øya Aruba, er så langt ukjent. De nederlandske NH90-helikoptrene er foreløpig satt på bakken.

Da det første helikopteret endelig skulle leveres til Norge i 2011, seks år forsinket, ble det på mottakskontrollen avdekket over 800 avvik. En prosess som etter kontrakten skulle tatt fire uker, tok ni og en halv måned.

Først i 2018 ble det første helikopteret med full operativ kapasitet levert.

Samme år konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalerne har brukt 8 milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

– I et kost/nytte-perspektiv vil jeg i etterpåklokskapens navn hevde at det ville vært fornuftig å kansellere eller redusere det norske ambisjonsnivået for NH90 til fordel for «hyllevare» ved de anledningene dette ble vurdert. For fremtiden er bildet mer uoversiktlig, men en videre satsing på NH90-sporet vil helt sikkert fortsatt innebære store usikkerheter for kostnader og leveransevolum. Jeg er redd vi fremdeles på vente en stund på gode NH90-nyheter fra brukernivå, skrev pensjonert oberstløytnant Knut Oulie i tidsskriftet Luftled tidligere i år.

De kraftig forsinkede NH90-helikoptrene er i ferd å gå over fra kystvaktrolle til den mer krevende fregattrollen. Til dette arbeidet hyrer Forsvaret inn britisk eksperthjelp.