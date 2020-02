Forsvaret hyrer inn briter til å lage en ubåtjeger av NH90-helikoptrene

Snart 14 år etter at den første ble levert, er de norske fregattene i ferd med å få et et verktøy som gjør at de kan bite bedre fra seg: Embarkerte NH90-helikoptre med evnen til å lokalisere, spore og bekjempe ubåter.

De kraftig forsinkede NH90-helikoptrene er i ferd å gå over fra kystvaktrolle til den mer krevende fregattrollen. Til dette arbeidet hyrer Forsvaret nå inn britisk eksperthjelp.

Både AW101 og NH90

Det er det britiske selskapet Nova Systems som er tildelt en toårig rammekontrakt verdt 15 millioner euro for å gi støtte til operativ test og evaluering (OT&E) av fregatthelikoptrene som nå skal brukes til det som kalles anti-ubåtoperasjoner (AU), eventuelt anti-ubåtkrigføring (ASW).

Arbeidet har allerede startet og kontrakten er tildelt, men den ble først offentliggjort onsdag.

Ifølge Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo) var det kun Nova Systems Norway som meldte interesse for oppdraget etter kunngjøringen i juni i fjor. Leverandøren oppfylte alle kvalifikasjonskravene, sendte et tilbud og det ble deretter gjennomført forhandlinger. Flo betegner tilbudet som akseptabelt.

Novla dobler virksomheten i Norge

For Nova Systems betyr dette at de dobler sin virksomhet i Norge over natta. Selskapet beskriver den nye kontrakten som et spennende gjennombrudd på det skandinaviske forsvarsmarkedet. Konkret vil Nova være representert med 10-12 ingeniører og andre spesialister på Haakonsvern som er hjemmebasen til de maritime helikoptrene i 334 skvadron.

Fra før har Nova bidratt i det norske redningshelikopterprosjektet, der de nye AW101-helikoptrene nå er i ferd med å gå fra operativ test og evaluering til ordinær drift.

Nova påpeker i en pressemelding at Norge hittil stort sett har brukt sine NH90 hos Kystvakten og til søk- og redning (sar), og at ubåtjakt med helikoptre er en nyvinning for det norske forsvaret. Der opplyser de at deres ekspertgruppe vil jobbe sammen med både Luftforsvaret og Sjøforsvaret og bidra med sin spisskompetanse innenfor drift av maritime helikoptre, ASW og alle tilhørende støtteelementene som kreves.

Én ting er å lokalisere og spore ubåtene, men for å bekjempe dem trengs torpedoer. Norge har investert to milliarder kroner i nye og oppgraderte Sting Ray lettvektstorpedoer. Dette arkivfotoet er fra testing i Italia.

Gode NH90-ytelser

NH90 er ikke bare til beskyttelse og antiubåtkrigføring. De er også viktige for å skaffe måldata til fregattenes kryssermissiler av typen NSM.

Da Riksrevisjonen presenterte sin gjennomgang av NH90-skandalen i oktober 2018, var et vesentlig poeng nettopp mangelen på fregattenes forlengede våpen- og sensorarm, altså NH90-helikoptrene. Det er først med helikoptrene på plass at de fire gjenværende søsterskipene oppnår full operativ kapasitet.

På sin årlige tale på Oslo Militære Samfund i januar, opplyste forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at fregattene og NH90 de siste månedene har øvd anti-ubåtoperasjoner sammen. Ifølge ham holder systemene høy kvalitet og samspillet gir et betydelig løft i den samlede såkalte AU-kapasiteten. Han beskrev NH90-ytelsene i alle roller som meget gode.

Problemer som fortsatt hefter ved helikoptersystemet er sene leveranser, omfattende vedlikeholdsbehov, manglende reservedeler og for få teknikere som alle har medført betydelige forsinkelser.

Like før jul signerte Forsvarets logistikkorganisasjon også en avtale med Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) om vedlikehold og understøttelse av den norske NH90-flåten, i første omgang for perioden 2020-2026.

Kams var tidligere kjent som AIM Norway fram til selskapet ble kjøpt opp av Kongsberg Defence & Aerospace og finske Patria.