Svært mange bygninger sliter med mobildekningen. De er moderne med metallbelegg i vinduene for å stoppe varmestråling, og de har mye armering i betongen. Det demper radiosignaler fra en ellers kanskje god dekning utenfor bygget. Nå er svenske Protivity på vei inn i Norge for å tilby god innendørs dekning på 4G og 5G.

WiFi er fint, men båndbredden er en kakofoni av signalering. Mobilsambandet er mye mer ryddig. Selskaper som leier lokaler, sier de er villige til å betale mer husleie når mobildekningen er på plass.

Løsningen er å sette opp innadørs basestasjoner som dekker alle frekvensene som brukes og invitere teleselskapene til å koble seg til. Det er jo en fordel for dem å få god innendørs dekning gratis.

Det er ikke bare utleiere som trenger god dekning til kundene. Det trenger også shoppingsentre. Er det for dårlig innendørs dekning her, handler folk et annet sted.

Behovet for dekning kommer til å øke i årene framover med nye tjenester som rulles ut i 5G-nettet – og med roboter, kameraer og andre sensorer som skal kobles til.

– Alt kommer til å baseres på at man er tilkoblet, sier sjefen i Protivity, Michael Lundman, som vi snakker med i dagens podkast.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.