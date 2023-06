Tidligere LO-leder Yngve Hågensen er død

– Det er med dyp sorg vi har mottatt beskjeden om at Yngve Hågensen er død etter et kort sykeleie. Han var en markant LO-leder og en ruvende skikkelse i norsk arbeiderbevegelse, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Hågensen var LO-leder i tolv år fra 1989 til 2001 og gjorde seg bemerket som en sterk, uredd og ikke minst frittalende fagforeningsleder. Han regnes som en av de mest markante LO-lederne gjennom historien.

– Yngve var en klar og tydelig stemme for landets fagorganiserte, og han var en dyktig tillitsvalgt både i fagforeningen og senere i LO, sier Følsvik.

Støre: – Klok og kunnskapsrik

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han tok imot nyheten om Hågensens død med stor sorg.

– Han var uredd og hadde et sterkt engasjement for arbeidsfolk, og ikke minst for internasjonal solidaritet. Jeg husker ham som usedvanlig klok og kunnskapsrik, sier statsministeren.

Han møtte Hågensen med jevne mellomrom de siste årene.

– Han var alltid full av vilje, varme og energi. Han delte gode innspill og oppmuntring. Yngve holdt på engasjementet og temperamentet hele livet ut, og han kommer til å bli savnet av svært mange, i og utenfor arbeiderbevegelsen. I dag går tankene mine til familien, sier Støre.

– En kjempe

Tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg betegner Hågensen som en kjempe. Han var statsminister samtidig som Hågensen var LO-leder.

– Hans store engasjement sprang ut av en bakgrunn som gjorde at han alltid stilte seg på de svakestes side. Han var visjonær og jordnær på samme tid. Han var den enestående kombinasjonen av en som sto opp – og en som kom andre i møte, sier Stoltenberg til Dagbladet.

– I dag går tankene mine til hans familie og venner, og til en hel bevegelse som minnes ham i dyp takknemlighet, sier han videre.

Hos «motparten» i NHO blir meldingen Hågensens død mottatt med sorg.

– Han var en ruvende skikkelse som sto som en påle i det norske trepartssamarbeidet. Hågensen var en samfunnsbygger som hadde stor respekt i alle leirer. Våre tanker og medfølelse går til familien og hans nærmeste, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til NTB.

– Satte spor

Hågensen døde i Askim etter kort tids sykeleie. Han ble 84 år gammel. Det var FriFagbevegelse som først meldte om dødsfallet.

– Yngve satte spor etter seg som LO-leder. Han var en av arkitektene bak det såkalte solidaritetsalternativet på begynnelsen av 1990-tallet som bidro til at Norge kom ut av den økonomiske krisen og en historisk høy arbeidsledighet. Det var også under hans ledelse at LO-kjempet fram den femte ferieuken. Hans navn vil bli stående i historiebøkene som en av de store LO-lederne, sier Følsvik.

Barnehjemsgutt

Hågensen ble født i Vardø 13. juli 1938, og som liten gutt havnet han på barnehjem. Han kom til Halden som 15-åring og ble etter hvert ansatt ved Saugbrugsforeningen.

I 1969 ble han ansatt som distriktssekretær i Møre og Romsdal, før han ble valgt som LO-sekretær på kongressen i 1977.

I 1989 erstattet han Leif Haraldseth som LO-leder.

– Yngves liv var et viktig stykke norsk historie med mye dramatikk, men også med mye humor, varme og fellesskap. Jeg kommer til å savne gløden hans, kraftuttrykkene og det strie bukkeskjegget, sier Følsvik.