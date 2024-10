180 av de som nå mister jobben, er ansatt i fabrikken Northvolt Ett i Skellefteå. 158 av dem jobber for datterselskapet Northvolt Ett Expansion, som tidligere denne uken gikk konkurs. 20 av disse jobbet i Stockholm, 14 i Västerås og 124 i Skellefteå.

I tillegg er det drøyt 70 ingeniører i Skellefteå som sies opp.

For en snau måned siden sa selskapet opp 1600 ansatte, og det ble tidligere i september klart at deler av fabrikken i Skellefteå skulle stenges inntil videre.

Bakgrunnen for den kraftige nedbemanningen er en likviditetskrise i konsernet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har tidligere avvist at det er aktuelt for den svenske staten å komme med noen krisehjelp til selskapet.

Northvolt er blitt ansett som svært viktig i Europas forsøk på å ta igjen Kina og USA når det gjelder produksjon av battericeller, som er en vesentlig komponent i blant annet elbiler.

Den tyske bilprodusenten Volkswagen er største aksjeeier med en eierandel på 21 prosent.