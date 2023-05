Tidenes dypeste losoppdrag inn Oslofjorden – måtte endre foreslått rute

– Det har blitt loset inn cruisefartøy som er like store, men de har ikke gått like dypt. Så det er dybden som er den store utfordringen. Hangarskipet holder seg marginalt innenfor maksdybden i seilingsforskriften for Oslofjorden, forklarer losene i en pressemelding fra Kystverket.

Kystverkets lostjeneste fikk en henvendelse om det er praktisk mulig å ta krigsskipet inn til Oslo. I henvendelsen ble det foreslått en rute som Kystverket vurderte til å ikke være dyp nok.

– Vi kom med våre innspill tilbake, og gjennom dialog endte vi opp med en rute som både vi i Lostjenesten og fartøyet er tilfreds med og mener skal la seg gjennomføre på en trygg måte.

Losoldermann Geir Eikeland sier til TU at det var ulike årsaker til at hangarskipet ikke ble lagt til kai, men ankret opp. Han vil heller ikke si når beslutningen ble tatt.

– Jeg kan ikke gå i detaljer om oppdraget og når beslutninger om plassering ble tatt. Anløpet og seilingsrute var nøye planlagt med taubåter, Forsvaret og hjelpefartøy. Sammen med fartøyet og våre loser ble det tatt en beslutning om å legge skipet der det er nå, sier Eikeland til TU.

Han sier at Oslo havn er en kommersiell havn der det skal mye inn av gods og passasjerer som også må tas hensyn til.

Eikeland opplyser at losoppdraget for USS Gerald Ford er spesielt, men at de har veldig mange «uvanlige» losoppdrag i løpet av et år.

Han sier at det heller ikke er unormalt at det er to loser om bord.

– Vi har to loser om bord også på store, sivile skip også, som for eksempel cruiseskip, sier Eikalnd.

Han sier at det var helt spesiell utfordringer med å lose det 333 meter lange, 76 meter høye og 78 meter brede fartøyer gjennom Drøbaksundet. Skroget på USS Gerald Ford er 44 meter bredt.