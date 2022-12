I oktober begynte Tibber å forskuddsfakturere kundene sine. Mange forbrukere mener Tibber med dette grepet bruker kundene sine som bank, og reagerer svært negativt.

Nå endrer Tibber praksisen sin for forskuddsfaktura: Forskuddsfaktureringen består, men på dagen før forfallsdato skal kunden få mulighet til å endre beløpet som Tibber har beregnet. Er estimatet feil, vil man altså kunne justere det for å reflektere strømmen du faktisk har brukt i perioden.

Det var E24 som først meldte om grepet.

Edgeir Aksnes, sjef i Tibber, beklager at mange kunder har fått høye strømregninger i det siste.

– Strømprisen er kjempehøy og omleggingen av betalingsmodellen vår har også ført til høye forhåndsfakturaer, sier han til TU.

– Ingen skal fungere som bank for Tibber

Selskapet har merket seg at mange mener Tibber bruker kundene som bank.

– Ingen kunder skal fungere som bank for Tibber. Dagens grep sikrer at du betaler for det du har brukt den dagen du betaler for det, sier Aknes.

Tibber forskuddsfakturerer inntil dagen før fakturaen skal betales. Ved at selskapet nå gir kundene mulighet til å endre forskuddsfaktureringen til faktisk forbruk, mener de at de fjerner all tvil om at de bruker kunden som bank.

– Spurte kundene før omstridt grep

Aksnes innrømmer at Tibber undervurderte reaksjonene på forskuddsbetalingsgrepet. Før de lanserte forskuddsbetalingen gjorde de en undersøkelse blant flere tusen av sine kunder, forteller han: Vil kunden helst ha lang betalingstid eller lavest mulig påslag?

– De fleste svarte at de ville ha lavest mulig påslag. Men vi undervurderte kraftig reaksjonene fra gruppa som ikke hadde mulighet til å betale strømregninga på denne måten. Det er noe vi ser i ettertid: Vi skulle ventet med forskuddsfaktureringen til vi kunne gi mer valgfrihet for kunden, sier han.

– Hadde Tibber gått konkurs hvis dere hadde ventet med dette?

– Nei, det var aldri det som var bakgrunnen for å innføre forskuddsfakturering. Valget vi sto mellom var å øke påslaget eller å innføre forskuddsfakturering, og vi synes vi fikk ganske klare svar fra spørreundersøkelsen. Derfor gikk vi for det. Men vi undervurderte altså reaksjonene, svarer Tibber-sjefen.