The Twist nominert til Norsk lyspris 2021. Se de lysende konkurrentene!

Interessen for lysdesign er økende. Led-belysning, digital styring og ny kunnskap om lysets påvirkning på sansene våre har gitt nye muligheter og utfordringer for lysdesignerne, enten de jobber med gatebelysning, fasadebelsyning eller innendørsbelysning, et felt som strekker seg fra minimale monterlys på museer til kolossale tak- og veggflater med innvendig lys.

Interessen gjenspeiles av at det i år er rekordmange nominerte prosjekter til Norsk Lyspris.

– Prisen synliggjør betydningen av godt lysdesign og fremhever innovative belysningsprosjekter- og produkter. God belysning har stor påvirkning på klima, miljø, energi, helse og trivsel, sier Katia Valerie Banoun, daglig leder i Lyskultur i en pressemelding.

The Twist mot Nidarosdomen og Barcode

Kistefos-brua «The Twist» er nok den av de nominerte prosjektene som har fått mest oppmerksomhet de siste årene. Om belysningen til Light Bureau har juryen følgende å si:

«Belysningen i The Twist er et eksempel på godt samspill mellom moderne arkitektur og lysdesign, mellom dagslys og elektrisk belysning. Prosjektet benytter enkle, tradisjonelle belysningsprinsipper som fremhever den skulpturelle arkitekturen både for brukerne inne i det store, åpne rommet, og for de som betrakter bygget utenfra. Samtidig vies kunsten full oppmerksomhet ved at det ikke forekommer unødig blending eller speiling av lyskilder.»

I kategorien Beste innendørs belysning konkurrerer The Twist mot blant annet Nidaros Domkirke, som har fått nytt og mer fleksibelt lysdesign av sivilarkitekt Erik Selmer. I tillegg til å fremheve det historiske interiøret kan eksterne brukere programmere inn sine lyssettinger til bruk i forestillinger istedenfor å sette opp eget lysutstyr.

Tredje og siste nominerte i denne klassen er Dronning Eufemias gate 8, hvor Norconsult har stått for lysdesignet. Det 14 år gamle bygget, som var det første i Barcode-rekken i Oslo, har gjennomgått en veritabel belysnings-rehab der målet har vært å redusere energiforbruket samt å skape ulike soner der variasjoner i fargetemperatur tydeliggjør skillet mellom de ulike funksjonene i bygget.

Redusert blått lys gir mindre slitasje

Vel så interessant for TUs lesere er nok kategorien Beste produkt eller tekniske løsning. Der er blant annet produsenten Zumtobel representert met et par løsninger, og forskningen bak forteller en del om hvilke muligheter som ligger i moderne lysdesign.

En ny led-lyskilde i selskapets Spectrum-serie er basert på lysteknologi som imiterer dagslyset og dets fulle fargespekter. Her er imidlertid intensiteten i de blå bølgelengdene redusert, mens de lysere asurfargede bølgelengdene er økt.

Øyet merker ikke forskjell på dette led-lyset og vanlig led, men førstnevnte utvider ikke diameteren i øyets pupill slik som led gjør. Dermed slippes mindre lys inn, noe som reduserer slitasjen på øynene.

Norsk Lyspris ble etablert av bransjeforeningen Lyskultur, som også gir ut et tidsskrift, i 2001. Juryens vurdering av søknadene har resultert i hele 21 nominerte prosjekter og produkter.

Vinnerne kåres via en live-stream fra Doga i Oslo 17. november. Én av vinnerne av Norsk Lyspris går videre til Nordisk Lyspris.