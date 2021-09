Tester om partydop kan hjelpe mot posttraumatisk stresslidelse

– Det er bruk av MDMA i kombinasjon med psykoterapien som er poenget, ikke MDMA i seg selv. Og dette er ingen «quick fix» og vil ikke passe for alle, sier forsker Ivar Goksøyr ved Sykehuset Østfold til Forsvarets Forum.

Han er en av få terapeuter i Norge som har sertifisering til å benytte det sentralstimulerende stoffet MDMA i terapi-sammenheng. Sykehuset Østfold har tillatelse til å importere stoffet for å kunne bruke det i terapi.

I april skrev Aftenposten om at MDMA for første gang skal brukes i offentlig behandling av norske pasienter.

Nå inviterer altså sykehuset ekssoldater som har fått posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha tjenestegjort i utlandet, til å bli med i studien. Krigsveteranene som melder seg, vil bli nøye vurdert ut ifra en rekke kriterier.

– Det betyr blant annet at personene ikke må ha alt for sammensatte diagnoser. De kan ha moderat til alvorlig PTSD, men ikke mange tilleggsdiagnoser. De kan ikke ha et rusmisbruk, sier Goksøyr.