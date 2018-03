Tester hypersonisk flydesign med to par vinger

Med to vingepar kan hypersoniske fly frakte langt mer last, viser kinesiske vindtunneltester. Flytypen kan teoretisk nå fra Beijing til New York på to timer med passasjerer – eller bomber.

Et biplan som kan fly med syv ganger lydens hastighet. Dette er hva kinesiske forskere tester for tiden. I en artikkel offentliggjort i tidsskriftet Science China, forklarer fire forskere hvorfor de har valgt en konstruksjon med to par vinger, og hvordan de har testet den i en vindtunnel.

Hitttil har forskerne og bedrifter som jobber med hypersoniske fly og missiler, fokusert på en form som kalles waverider, der utformingen av flyet innebærer at det kan ‘ri’ på de sjokkbølgene som framdriften til flyet danner.

Men ifølge de kinesiske forskerne gir ikke waverider-formen mye plass til drivstoff, last eller passasjerer. For å skape et større volum i flykroppen, kan man la den bule opp på oversiden av flyet. Men bulen vil øke luftmotstanden og gi negativ oppdrift.

Se flyvideoer hos danske Ingeniøren: Begrav deg i hundrevis av sjeldne testflyvninger

Ekstra vinge gir mer oppdrift

For å motvirke dette, kan man montere en tynn vinge kalt en 'high-pressure capturing wing (HCW)' over bulen, foreslår de kinesiske forskerne.

Når flyet kommer opp i hypersonisk hastighet, vil luftstrømmen over bulen bli komprimert, og den komprimerte luften vil påvirke den tynne vingen på oversiden og øke flyets oppdrift så mye at det overstiger effekten av den økte luftmotstanden, som vingen også vil medføre.

Forskerne har testet en modell av flyet i en vindtunnel, og sammenlignet det med en tradisjonell waverider-konstruksjon. Modellene ble testet ved luftstrømmer som tilsvarer hastigheter omkring fem, seks og syv Mach. Deretter ble data fra forsøkene brukt til simuleringer og beregninger som viste at modellen med to vingepar slo referansemodellen på alle parametere.

Passasjerer eller bomber?

Biplan-løsningen blir i avisen South China Morning Post rost av en anonym flykonstruktør som ifølge avisen jobber med hypersonisk konstruksjon for militæret, og kaller biplan-designen «et skjørt design som de på en eller annen måte har fått til å fungere.»

Forskerne selv ser ifølge avisen, konstruksjonen som en mulighet for eksempelvis å kutte ned flytiden mellom Beijing og New York, mens den militære forskeren framhever en mulig militær bruk.

«Vi snakker om noe som minner om et hypersonisk bombefly,» sier han til avisen.

Men fremdeles vil det gå lang tid før hypersoniske fly blir dagligdagse. I USA jobber Lockheed Martin med det ubemannede flyet SR-72, og i Europa har Airbus’ moderselskap EADS jobbet med et passasjerkonsept ved navnet Zehst. Men forventningene til det sistnevnte prosjektet var at det ville ta 30-40 år før vanlige flypassasjerer kommer til å fly med flere ganger lydens hastighet.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk