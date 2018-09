Teslas kjempebatteri kostet en halv milliard, men betaler seg ned i rekordfart

En investering på en halv milliard – men med en rekordartet nedbetalingsfart. Teslas kjempebatteri i Australia har vist seg å være god butikk for franske Neoen. Nå planlegges det å gjenta suksessen et annet sted i landet.

Det er nesten ett år siden Neoen innviet Tesla-batteriet sitt på 100 MW/129 MWh ved den australske vindkraftparken Hornsdale i delstaten South Australia. Og det tok ikke lang tid før anlegget viste hva det var verdt – da det ble satt inn under et strømavbrudd.

Men selv om dette medførte store overskrifter, er nok Neoen mest interessert av fortjenestene over tid – og de ser ut til å bli imponerende. I løpet av det første halvåret av 2018 har energisalget fra batteriinstallasjonen generert 8,1 millioner euro.

Reagerer raskt

Ingen dårlig nedbetalingstakt med tanke på at batteriinstallasjonen kostet 56 millioner euro. Begge tallene er hentet fra en rapport som Neoen har sluppet i forkant av at bedriften skal legges ut på børs.

Batteriet brukes for å jevne ut toppene i nettet, samt håndtere plutselige frekvensfall, slik som det gjorde i fjor. Men den raske reaksjonstiden kan noen ganger være en ulempe, og bedriften sier at de ikke har fått kompensasjon for 30–40 prosent av levert ekstra-strøm.

Dette skyldes at nettoperatørenes erstatningsmodeller er basert på kullkraft og den reaksjonstiden som disse kraftverkene har. Batteriet reagerer ganske enkelt for raskt til at kompensasjonen blir registrert i systemet.

Ser en stor inntektskilde

70 MW av batteriets kapasitet på 100 MW er kontraktsbundet til delstaten. De gjenstående 30 benyttes til å levere strøm når etterspørselen er høy. Og takket være stor fleksibilitet i kontraktene sine er gevinsten, til tross for manglende kompensasjon, høy.

Bedriften har nå, med erfaringene fra Hornsdale Wind Farm i ryggen, startet på en ny installasjon i nabostaten Victoria. Denne gangen er batteriet bare på 20 MW/34MWh, Men Renew Energy rapporterer at delstaten har skaffet seg 90 prosent av strømproduksjonen fra en vindkraftpark på 190 MW, samt det tilhørende batteriet.

Neoen oppgir at de i fremtiden kommer til å fortsette å integrere lagring i prosjektene sine for å sikre seg stabilitet ved sol- og vindkraftparkene sine. Samtidig ser de en stor inntektskilde innen nettstabilisering.

Denne artikkelen ble først publisert på nyteknik.se