Teslas batteripark brant i tre dager

En brann i en av verdens største batteriparker er slukket etter å ha fått brenne ut av seg selv.

Sist fredag tok et batteri fyr i batteriparken Victorian Big Battery, en 300 megawatts (MW) batteripark nær Melbourne i Australia, og så antente det enda et.

Åtte timer senere meldte brannvesenet at brannen i batteriene, som blir produsert av Tesla, var under kontroll. Men først tre dager senere var brannen helt slukket, ifølge de australske brannmyndighetene, som utførte pågående temperatur- og luftkvalitetsmålinger.

Brannvesenets innsatsleder Ian Beswicke sier til den britiske avisen The Guardian at det tar tid å slukke brennende litiumbatterier.

– Hvis vi kaster vann på brannen, tar slukkingen bare enda lengre tid. Gjeldende anbefalinger er å holde området rundt kjølig mens selve batteriet brenner ut, sier han.

Victorian Big Battery skrev på nettsiden sin at både brann- og miljømyndighetene ville forbli i området under de første undersøkelsene av de to utbrente Tesla Megapacks.

Nok til 280.000 husstander

Selskapene bak batteriparken, Neoen Australia og Tesla, etablerte i 2017 verdens første batteripark, Hornsdale Power Reserve. Den har hittil operert uten uhell.

Hornsdale Power Reserve kan produsere omtrent 200 MWh, tilsvarende ca. 280.000 husstanders strømforbruk, på én time. Nye Victorian Big Battery gir 450 MWh fra de 210 Tesla Megapacks.

En vanlig vindturbin på 2 MW produserer i gjennomsnitt rundt 4000 MWh i året.

Planen er at batteriparkene skal kunne lagre og videresende elektrisitet fra for eksempel vindkraftanlegg når det er vindstille eller nedetid.

Siden 2017 har Hornsdale Power Reserve bidratt til å få nettet mer helskinnet gjennom tre store strømbrudd.

Brad Rowswell fra opposisjonspartiet Liberal Party of Australia skriver på Twitter at til tross for brannen ser han fortsatt på batteriparker som en sentral teknologi i energiovergangen, men at det er viktig at det gjøres skikkelig fra starten.

Flere store batteriparker på vei

Flere andre steder skyter store batteriparker i været etterhvert som andelen fornybar energi stiger.

I New York pågår arbeidet med å etablere en park som kan gi 400 MWh, mens Essex i England vil kunne skryte av 640 MWh en gang i 2024.

Verdens største park ligger i California og kan levere 1200 MWh – nesten tre ganger så mye som Victorian Big Battery.

En av bekymringene som følger med ion-batterieteknologiens inntog i transport- og energisektoren, er nettopp brannfare.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.