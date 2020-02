Teslaen fikk bensinmotor – og ble 250 kilo lettere

Rekkevidde-forlengere så ut til å være et konsept som var på vei til å dø ut. BMW tilbød tidligere slikt ekstrautstyr til sin elbil I3, i form av en liten bensinmotor som driver en generator, som deretter kan holde batteriet ladet under kjøring. Nå ser det ut til at løsningen kan få en comeback, for nå vil Obrist Powertrain gjøre det samme med Tesla, skriver Mest Motor.

Den østerrikske bedriften anser at dagens elbiler er for tunge, og at ladeinfrastrukturen er for dårlig utbygd.

For å demonstrere grunnideen sin har Obrist slaktet en Model 3. De har fjernet to tredeler av batteripakken på 50 kWh. I Teslaens fremre bagasjerom har man montert en tosylinders bensindrevet generator på 54 hestekrefter som kan holde ladingen oppe i den gjenstående batteripakken på 17 kWh.

Trenden peker sterkt mot ren batteridrift. Men med en vekt på 95 kilo er den kompakte generatoren til Obrist et smartere alternativ enn den konvensjonelle forbrenningsmotoren i en vanlig plugin hybrid. Ifølge østerrikerne er deres plugin hybridversjon av Teslaen 250 kilo lettere enn en vanlig Model 3.

I og med at generatoren hele tiden ligger på et optimalt turtall, kan drivstoffblandingen holdes perfekt. Dette gir lave utslipp, og en virkningsgrad på cirka 40 prosent. Det hevdes også at rekkeviddeforlengeren skal være bortimot vibrasjonsfri og veldig stille.

Ifølge Obrist drikker hybridversjonen deres på det meste 0,2 liter bensin per mil, og rekkevidden ligger på 100 mil. På ren batteridrift tar den seg likevel bare ti mil, og en ulempe er at bensinmotoren slår inn så fort man kjører i over 65 km/t.

Men dette kan veies opp av den lave prisen. Batteriene utgjør en betydelig del av kostnadene til elbiler, og Obrist Powertrain anser at en mellomklassebil med deres «Hyper Hybrid» skulle kunne selges for rundt 200 000 kroner.