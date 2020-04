Tesla tjente penger første kvartal

Tesla trosser korona, og melder om positivt resultat i første kvartal. Dette er tredje kvartal på rad elbilprodusenten legger frem svarte tall.

Den amerikanske produsenten satt med 16 millioner dollar i overskudd da kvartalet var over. Mange analytikere forventet negativt resultat dette kvartalet. Salget økte 32 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, og de omsatte for rett under seks milliarder dollar.

Tesla vil imidlertid ikke si noe om utsiktene på kort sikt, ettersom virussituasjonen er uforutsigbar. Når produksjonen kan være tilbake på et normalt nivå er ikke sikkert. Målet er imidlertid fortsatt å levere en halv million biler i år, mot 367.500 biler i 2019.

Utsetter lastebilen

Tesla har for øvrig utsatt produksjonen av lastebilen Tesla Semi til neste år. Bilen er da to år etter skjema.

Fortjenesten var i aller høyeste grad beskjeden i forrige kvartal, men om Tesla klarer å holde dampen oppe kan det fort vise seg at analyser publisert av Credit Suisse og Goldman Sachs i april kan treffe bra.

I korte trekk hevder de at Tesla kan få et forsprang på konkurrentene fra den tradisjonelle bilindustrien på grunn av krisen.

Tesla har ingen legacy-teknologi i bagasjen, og trenger ikke å finansiere utviklingen av ny teknologi ved å selge biler med forbrenningsmotor. Et lavere salg av biler generelt vil strupe inntektene, og gjøre at de tradisjonelle bruker lengre tid.

Salget av elbiler går opp i Europa, og første kvartal var et rekordkvartal i enkelte markeder. For eksempel ble det registrert over 10.000 nye elbiler i Tyskland i mars.