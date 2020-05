Tesla skal ha bygget inn toveis-lader i Model 3

De fleste elbiler har en lader som fungerer én vei. Det vil si at de kun leverer strøm til batteriet. Noen fungerer to veier, slik at de kan levere strøm tilbake til nettet. Dette kalles V2G, eller Vehicle to Grid.

Hensikten er å kunne ta i bruk elbilens batteri som energilager, for eksempel ved å lade den med solceller på dagtid, og bruke denne strømmen senere. Når batteriet står i en bil, er potensialet i tillegg å flytte energi fra ett sted til et annet. For eksempel om arbeidsplassen din har solceller på taket, så kan du ta med deg denne energien hjem.

Nissan Leaf koblet til en V2G-lader. Foto: Nissan

Tesla har så langt ikke vært blant bilprodusentene som utad har satset på slik teknologi. Tvert imot sa tidligere teknologisjef J.B. Straubel i 2016 at å sende energi tilbake til nettet ikke er noe han tror vil komme, og i alle fall ikke på kort sikt. Ekstra slitasje på batteriet har en høy kostnad, mente han. I tillegg kommer ekstra kompleksitet, som vil øke kostnadene.

Fant V2G-mulighet bygget inn i Model 3

Det kan imidlertid tenkes at Tesla har ombestemt seg. Ifølge bloggen Electrek, som viser til en elektroingeniør som har deltatt i en dekonstruksjon av Model 3 på vegne av en konkurrerende bilprodusent, er om bord-laderen i Tesla Model 3 allerede i stand til å levere energi ut fra bilen.

Om bord-laderen er kort sagt komponenten som gjør vekselstrøm om til likestrøm i en elbil, og som gjør det mulig å lade fra en vekselstrømskilde.

I reverse-engineering-prosessen fant de ut at laderen er designet for å kunne levere vekselstrøm ut. Den har i praksis en vekselretter som kan levere vekselstrøm tilbake til nettet. Den kan dessuten levere trefase. Til nettstedet sier han at han tror Tesla kan skru på V2G gjennom programvare.

Altså kan det tenkes at Tesla har planer om å gjøre det mulig å bruke bilen som energilager på et tidspunkt. Men det er spekulasjoner.

Det trenger likevel ikke være så enkelt. At Tesla har bygget inn denne funksjonaliteten tyder riktig nok på at de har planer om V2G på et tidspunkt, men det kan være at funksjonaliteten for eksempel vil forbeholdes flåtekjøretøy, eller at laderdesignet skal brukes i et kommende kjøretøy.

Det er allerede kjent at deres kommende Cybertruck skal ha et strømuttak, at de planlegger å bruke samme om bord-lader i denne, og at det er mer kostnadseffektivt å designe én lader som brukes i flere kjøretøy.

Demonstrert i praksis

Elbiler som kan levere strøm fra batteriet til eksterne kilder er ikke en nyhet i seg selv. Nissan Leaf og Mitsubishi I-Miev har hatt denne muligheten i mange år.

Forskjellen på dette og det Tesla tilsynelatende planlegger er at de trenger en vekselretter, eller inverter. Det fordi bilene kun leverer likestrøm ut. Slikt utstyr er i dag kostbart.

Fra en demonstrasjon hvor en Peugeot Ion (Mitsubishi I-Miev) er tilkoblet V2G-utstyr. Bilde: Parker Project

I Teslas tilfelle er vekselretteren i bilen. Tilsvarende løsning er demonstrert av Renault, som har startet pilotprosjekter i Europa for å teste det i stor skala. Hensikten er å tilby en tjeneste kalt «Smart Charging» som selger strøm tilbake til nettet når prisen er høy.

Hyundai har også demonstrert en tilsvarende løsning med vekselretter om bord i bilen.

Det er ventet at V2G kommer til å bli utbredt i fremtiden, og enkelte hevder også at dette er noe du bør ta hensyn til i dag når du velger ladestasjon til elbilen din. Selv om ingen biler selges med annonsert mulighet for å levere vekselstrøm tilbake til nettet, kan det fort endre seg.

Foruten å potensielt kunne levere strøm til huset ditt om strømmen går, kan elbilbatterier brukes til å barbere effekttopper i et scenario hvor strømregningen din får en effektkomponent – Altså at du må betale mer om du bruker mye effekt. De kan også bidra med lastbalansering i kraftnettet.

I Norge er Lyse en av aktørene som ser på slike løsninger, og har utviklet en egen ladestasjon med inverter tilpasset Nissan Leaf og andre biler som bruker CHAdeMO-protokollen til likestrømslading.

Om Tesla med sin etter hvert store flåte biler og andre store produsenter som Renault åpner opp for V2G direkte med vekselstrøm, kan det på sikt føre til at elbilene i større grad kan blir en ressurs i strømnettet.