Tesla øker ladeeffekten til 250 kilowatt

Tesla er kjent for å oppgradere bilene sine ved å rulle ut ny programvare med jevne mellomrom. Nylig økte de motoreffekten fem prosent på Model 3. Nå kommer det mer effekt, men denne gangen et annet sted.

Tesla er i ferd med å introdusere nye Supercharger-stasjoner, kalt Supercharger V3, i Europa. Disse kan levere inntil 250 kilowatt.

Model 3 har vært begrenset til 125 kilowatt, men nå åpner Tesla for at denne bilmodellen kan lades med inntil 250 kilowatt.

Rulles ut i helgen

Dette rulles ut med en programvareoppdatering som kommer denne helgen.

Dermed blir en bil som fungerer bra på langtur, enda et hakk bedre, skulle vi tro.

Supercharger V3-stasjoner har flere fordeler enn bare høy effekt. På disse stasjonene vil det ikke være effektdeling slik som på dagens stasjoner.

Model 3 på Paul Ricard i Marseille Foto: Thomas Fenetre

Det vil si at brukerne vil få maks effekt når de kobler seg til. I dag deler to og to ladeuttak på samme effekt, og det er bilen som kobler seg på først som får maksimal effekt først.

200 kW på andre stasjoner

Tesla Model 3 vil kunne oppnå toppeffekt på 250 kilowatt på Supercharger-stasjonene.

På andre CCS-ladestasjoner vil bilene kunne oppnår 200 kilowatt, ifølge Tesla.

Oppdateringen kommer til Model 3 Long Rang og Performance, som har 75 kilowattimer batteri.

Det er ikke klart hvor raskt modellene med mindre batteri vil kunne lades etter oppdateringen. Det er heller ikke kjent når Model S og X eventuelt får oppgradering og tilgang til høyere effekt.