Tesla kutter prisene på Model 3

Alle utgaver av Teslas storselger får nå en prisreduksjon, melder bilprodusenten. I tillegg får versjonene med firehjulstrekk nå varmepumpe, og de får lengre rekkevidde.

Den billigste utgaven av bilen kommer nå med en reell startpris på noe over 400.000 kroner.

Det er Model 3 Standard Range Plus med bakhjulstrekk og 409 kilometer rekkevidde som blir billigst. Prisreduksjonen er på 31.000 kroner.

For utgaven med firehjulstrekk og 75 kilowattimer batteri er prisen satt ned fra 484.900 kroner til 449.900 kroner, en reduksjon på 35.000 kroner. «Performance»-utgaven får størst prisreduksjon, når den går fra 539.900 kroner til 499.900 kroner, altså 40.000 kroner ned.

Men dette er ikke de faktiske prisene, ettersom 11.842 kroner i registrerings- og leveringsomkostninger kommer på toppen. Det er ikke mulig å få bilen levert uten å betale disse omkostningene.

Dermed er den reelle startprisen for de tre utgavene 411.742 kroner, 461.742 kroner og 511,742 kroner for henholdsvis SR+, LR AWD og Performance.

Varmepumpe gir mer rekkevidde

I tillegg til prisendring får altså Model 3 LR AWD og Performance en del andre oppdateringer.

– Model 3 har fått viktige forbedringer på kvalitet og effektivitet. Alle Model 3 med firehjulstrekk får samme varmepumpe som i Model Y. Forbedringer av drivlinje og programvare gjør at Model 3 slår sin egen rekord som verdens mest effektive masseproduserte elbil, sier Even Sandvold Roland, informasjonssjef i Tesla Norge.

Ny WLTP-rekkevidde for LR AWD er 20 kilometer opp til 580 kilometer, mens Performance øker rekkevidden med 37 kilometer til 567 kilometer.

På utsiden av bilen er kromdetaljene erstattet med sorte detaljer, mens det på innsiden har kommet en oppdatert midtkonsoll.

Tesla kommer for øvrig med nye felgvarianter på Model 3, med nye hjulkapsler på de såkalte «Aero»-felgene, og ny design på 19- og 20-tommersfelgene.

Roland forteller at de oppdaterte utgavene av Model 3 er i produksjon fra i dag.

Tesla Model 3 sniker seg forbi Polestar 2 på pris. Foto: Eirik Helland Urke

Blir billigere enn Polestar 2

Prisjusteringen gjør at Model 3 Long Range AWD er hakket billigere enn sin nærmeste konkurrent Polestar 2, og at oppgitt rekkevidde er hele 110 kilometer lengre.

At Model 3 nå får varmepumpe gjør at det ikke er utenkelig at det praktiske rekkeviddegapet blir enda større i vintermånedene.

Den billigste varianten av Model 3 med 430 kilometer rekkevidde legger seg nå nærmere andre populære elbiler med omtrent tilsvarende rekkevidde.

Den koster nå 45.000 kroner mer enn den billigste varianten av Nissan Leaf med 62 kilowattimers batteri, men har 45 kilometer mer rekkevidde. Sammenlignet med den energieffektive Kia E-Niro koster Model 3 rundt 27.000 kroner mer, men gir 25 kilometer kortere rekkevidde.

Hyundai Kona koster drøyt 10.000 kroner mindre, og har 54 kilometer mer rekkevidde.

Volkswagen ID.3 1st har omtrent lik rekkevidde – 420 kilometer –og koster nå 60.000 kroner mindre enn Model 3. ID.3 har varmepumpe, og som Model 3 SR+ også bakhjulstrekk.

Selv med prisreduksjonen er altså Model 3 fremdeles noe dyrere enn mange andre biler med tilsvarende rekkevidde. Det skal nevnes at den billigste varianten av Teslas bil kommer uten funksjoner som satelittvisningskart, videostrømmetjenester, musikkstrømming og nettleser. Dette koster 129 kroner i måneden dersom man ønsker å få tilgang til dette. Disse tjenestene er inkludert i ett år på de dyrere variantene av bilen.