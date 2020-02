Tesla kan snart ha koboltfrie batterier

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal Tesla ha kommet langt i forhandlingene med batteriprodusenten CATL om kjøp av litiumjernfosfatbatterier, en type batterier som ikke inneholder kobolt. Det er Tesla-biler produsert i Kina som skal benytte koboltfrie batterier.

33.000 dollar per tonn

Kobolt er en viktig, men kostbar del av moderne elbilers litiumion-batterier. Ifølge London Metal Exchange koster kobolt nå rundt 33.000 dollar per tonn, og elbiler har gjerne ha behov for noen dusin kilo av grunnstoffet. Det er også knyttet etiske utfordringer til utvinningen av kobolt, som i stor grad foregår i gruver i Kongo.

Hvis en avtale om bruk av de koboltfrie batteriene er nært forestående, vil det være en drøm som går i oppfyllelse for Elon Musk – Tesla-sjefen sa i 2018 at selskapet jobber med å fjerne kobolt fra sine batterier.

Lavere energitetthet

Ifølge Reuters handler samtalene om bruken av litiumjernfosfatbatterier – gjerne kalt LFP-batterier. Batteriteknologien er for øvrig nokså vanlig i kinesiske elbiler, men batteriene har lavere energitetthet enn nikkel-kobolt-aluminium-batteriene (NCA) som i dag er vanlig hos Tesla og andre elbilprodusenter. I så fall blir det første gang Tesla bruker litiumjernfosfatbatterier i sine biler. En mulig grunn til at dette skjer nå, er at CATL skal ha jobbet med å øke tettheten – og sikkerheten – i LFP-batteriene. Ifølge Reuters´ kilde vil batteriene også bli en god del rimeligere enn dagens litiumion-batterier.

Verken Tesla eller CATL har ønsket å kommentere.