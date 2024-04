Selskapets inntekter i kvartalet var på 21,3 milliarder dollar, ned fra 23,33 milliarder dollar i første kvartal i 2023. Kvartalsinntekten i 2024 tilsvarer 232,5 milliarder kroner.

Ifølge Reuters er inntektene lavere enn analytikere hadde ventet.

Masseoppsigelser og kinesisk konkurranse har sendt Tesla-aksjen på en vond kurs. I forrige uke ble det kjent at bilprodusenten kutter 3000 stillinger i Tyskland.

Etter at kvartalsrapporten ble lagt fram, stiger imidlertid aksjen i etterhandelen. Reuters setter dette i sammenheng med at selskapet kunngjør at det fremskynder lanseringen av nye modeller.

Tesla solgte 386.810 biler i årets tre første måneder, en nedgang på nesten 9 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Salgsnedgangen kom til tross for at Tesla satte ned prisene.

Analytikere på Wall Street ventet at det ville bli solgt 457.000 biler i første kvartal og ble overrasket over salgssvikten.