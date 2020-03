Tesla har åpnet sine første norske 250 kW-hurtigladere

Tesla har åpnet sin første norske V3 Supercharger-stasjon, på Liertoppen senter ved E18 i Lier kommune rett utenfor Drammen.

Disse laderne kan levere 250 kilowatt hver, noe som betyr langt høyere ladeeffekt på Tesla Model 3. Det er kun Model 3 som i utgangspunktet kan lade på den nye ladestasjonen, som har CCS-kontakter. Det har ikke modellene S og X, og du må eventuelt ta med en adapter for å lade her.

En av de store fordelene med de nye V3-stasjonene er at de i motsetning til eksisterende stasjoner ikke har effektdeling på ladeuttakene. I dag deler to og to ladeuttak på effekten fra én lader. Nå styres effekten slik at alle skal få maksimaleffekt.

Selv om makseffekten er 250 kilowatt, betyr det ikke at bilene vil lade med denne effekten over tid. Dette er en kortvarig toppeffekt, så snittet blir en del lavere. Men ifølge Tesla skal det ta 25 prosent kortere tid å lade på en av de ny V3-stasjonene sammenlignet med 120 kilowatt-stasjoner, så lenge batteriet er varmet opp før lading.

120 kilometer rekkevidde kan puttes på batteriet på så lite som fem minutter. Tesla forventer at hvert ladestopp i snitt skal ta et kvarter.

Alt nytt blir V3

Alle nye ladestasjoner Tesla skal bygge fremover blir V3-stasjoner, forteller Even Sandvold Roland, Teslas norske kommunikasjonssjef.

Tesla Model 3 på en V2-stasjon i Sandane. Foto: Marius Valle

En titt på Teslas kart over Supercharger-stasjoner forteller oss at det skal komme ladestasjoner blant annet i Tvedestrand og Langrønningen i sør, og nær Namsskogen nord i Trøndelag. I tillegg er det planlagt ni lokasjoner i de tre nordligste fylkene, med Olderfjord som den nordligste.

Det betyr også at eiere av eldre Model S- og X blir pent nødt til å kjøpe en CCS-adapter om de skal lade på alle stasjoner. Det vil ikke bygges V2-ladeuttak på de nye V3-stasjonene.

Roland beroliger imidlertid eksisterende S- og X-eiere med at Tesla ikke har noen planer om å redusere kapasiteten på V2-ladestasjonene. Enkelte V2-stasjoner kan imidlertid utvides med V3-stolper.

Tesla-modeller med CCS-adapter kan lades med inntil 140 kilowatt på de nye ladestasjonene, og kan dermed ikke utnytte de høyere effektene.

Prisen står fast

Utvidelsene gir for øvrig ingen endringer i pris.

– Det er viktig for oss at prisstrukturen er lett forståelig. Vi fortsetter med en pris på 1,70 kroner per kilowattime på alle stasjoner i Norge, uansett type og lokasjon, sier Roland.

Ladestasjonen på Liertoppen er blant de første V3-stasjonene i Europa, og kommer til å bli en av de største i verden. Det åpnes først 10 ladestolper, som skal utvides til 40 på sikt.