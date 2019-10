Tesla-eiernes dom: Langt færre klager på feil, jubler for kjøreopplevelsen

Det amerikanske nyhetsstedet Bloomberg har gjennomført en ny undersøkelse blant rundt 5000 eiere av Tesla 3, elbilen som med god margin er Norges mest solgte bil i 2019.

Elbilprodusenten fra California har solgt mer enn 350.000 eksemplarer av sin «folkemodell» siden 2017. Men det er ikke få Model 3-kjøpere som har meldt om tvilsom kvalitet på sine biler. Først og fremst handler dette om dårlig tilpassede karosserideler, bulker og lakkproblemer. Den verste måneden var februar 2019, da Tesla for alvor begynte å sende bilen til Europa – med påfølgende leveringskaos i Norge.

I februar måned ble det rapportert om 101 feil per 100 biler, og rundt ti prosent av disse var såkalt «major issues». Et drøyt halvår senere var antall rapporterte feil redusert til en tredel: I september 2019 meldte nye eiere om 35 feil per 100 biler.

Mye å glede seg over

Ting ser ut til å gå rette veien for Tesla denne høsten. Da finanstallene for 2019s tredje kvartal ble offentliggjort nylig, meldte selskapet om et nettoresultat på rundt 1,4 millioner kroner. Like etter meldte VWs toppsjef Herbert Diess seg med en porsjon Tesla-skryt:

– Tesla er ikke et nisjeprodukt. Vi har stor respekt for Tesla. Det er en konkurrent vi tar meget seriøst, sa Diess.

Og nå kommer altså Bloombergs undersøkelse, der eierne stort sett er svært fornøyde. Aller best scorer Model 3 på kjøreglede, der sier 97 prosent av eierne seg «veldig fornøyd». I andre enden av skalaen finner vi kvaliteten på interiørmaterialene: kun 58 prosent er «veldig fornøyd».

Vanskelig å sammenlikne

Men å sammenlikne Tesla-undersøkelsen med kvaliteten på andre bilmerker, er ikke gjort i en håndvending. Bloombergs undersøkelse handler nemlig om eiernes første 30 dager, mens J.D. Power, som er en amerikansk størrelse innen kvalitetsundersøkelser på bil, bruker eierens første 90 dager som målestokk. I tillegg har J.D. Power ikke inkludert Tesla i sine undersøkelser, på grunn av de mener at antall solgte Tesla-biler er for lavt til å lage gode analyser. For sammenlikningen skyld kan det nevnes at Jaguar kommer dårligst ut på J.D. Power-listen, med 130 feil per 100 biler, mens de sørkoreanske merkene Genesis, Kia og Hyundai er best, med Genesis på topp med 63 feil.

Kvalitet og service

Bloombergs analyse er delt inn i fire deler, og foreløpig er det kun første del som er publisert. Denne handler om bilens kvalitet og pålitelighet. I de kommende dagene kommer de neste delene, som handler om service og lading, autopilot og det de kaller «market evolution». Bloomberg-undersøkelsen kan du se her.