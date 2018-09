Terrortiltalt ingeniør ble dømt

En 51 år gammel ingeniør er i Asker og Bærum tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for å ha oppfordret til terrorhandlinger.

Tingretten mener det ikke er tvil om at ingeniøren, som var ansatt i Aker Solutions, har oppfordret til terrorhandlinger, og at han har gitt opplæring i slike metoder.

Mannen har stått tiltalt for å ha delt en bombeoppskrift, oppfordret til å true syriske helikopterpiloter og deres familier, samt oppfordret til tortur og drap på en jordansk pilot som IS hadde tatt til fange.

Nektet straffskyld

Han var på jobb hos Aker Solutions på Fornebu da PST dukket opp på kontoret i mai 2015 og pågrep ham.

Da rettssaken ble avsluttet for to uker siden, la statsadvokat Fredrik G. Ranke ned påstand om tre års fengsel for den 51 år gamle mannen.

Den tiltalte har nektet straffskyld og hevdet at han ville infiltrere ekstremistgruppa IS og ødelegge den fra innsiden.