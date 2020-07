Termisk kamera fanger opp syke pasienter: Måler temperaturen mellom øyekroken og nesetippen

Selv for erfarne leger på akuttmottak på sykehus, kan det være vanskelig å vurdere hvor syk en pasient er. Opptil en tredjedel av pasientene som vurderes å ikke være i en akutt livstruende tilstand, utvikler en kritisk tilstand i løpet av 24 timer.

– Vi håper at vi med appen vår kan hjelpe de pasientene som plutselig befinner seg i en kritisk tilstand, sier Karim Møller.

Karim Møller og Ruben Baskaran har i sin avhandling som sivilingeniører i programvareteknikk ved Universitetet i Sør-Danmark, utviklet en prototype av en app som basert på termiske bilder kan beregne temperaturforskjellen mellom pasientens nesetipp og øyekrok.

Ved kritisk sykdom samles kroppens blodsirkulasjon rundt viktige organer. Det forårsaker en lavere kroppstemperatur på overflaten av kroppen, for eksempel nesen. I tillegg viser studier at temperaturen i det innerste hjørnet av øyet kan brukes som et uttrykk for kroppens kjernetemperatur.

– En høy temperaturforskjell vil indikere at pasientens tilstand risikerer å forverres, forklarer Ruben Baskaran.

Ved hjelp av en smarttelefon tar sykepleieren et bilde av pasienten. Appen beregner temperaturforskjellen som legen kan bruke for å vurdere pasienten.

– Ved hjelp av kunstig intelligens har vi automatisert plasseringen av øyekroken og nesetippen, men også beregningen av temperaturforskjellen mellom de to punktene, sier Ruben Baskaran.

Forkjølelse i nesen

Varmesøkende kameraer brukes vanligvis i forbindelse med isolasjon av hus eller i redningsaksjoner. Det er noe helt nytt å bruke termiske målinger av kroppen som et verktøy for å hjelpe leger og sykepleiere til å vurdere pasientens tilstand.

– Kollegene mine synes nok at jeg er litt gal. Det var faktisk en kollega som jobbet i Afrika som ga meg ideen. I Afrika lærte min kollega at hvis nesen er kald, er det fare for at pasienten er kritisk syk, sier Mikkel Brabrand, overlege ved Sydvestjysk Sygehus og professor i akuttmedisin ved Institutt for regional helseforskning, SDU.

Brabrand er veldig begeistret for den nye appen. Med den i hånden kan han komme i gang med store studier som kan bevise om termiske målinger kan identifisere kritisk syke pasienter.

­– Vi har gjort to mindre studier på 400 pasienter og 1000 pasienter. De viser at temperaturforskjellen fanger opp noen pasienter som ikke ville blitt oppdaget verken av våre nåværende målinger på vitale parametere eller av en erfaren lege, sier Mikkel Brabrand.

Akkurat nå er imidlertid antall studier for lite til å trekke klare konklusjoner, men med automatiseringen kan jeg nå gjøre studier på flere tusen pasienter, sier Brabrand, som ikke har sett lignende studier internasjonalt.

Termiske målinger eller termometer

Ruben Baskaran og Karim Møller håper at programvaren deres til slutt kan bidra til å redde pasienter.

– Det er veldig fornuftig å kunne bruke termiske målinger for å avsløre kroppens tilstand. I tillegg er det ingen nåler involvert, bare ett bilde skal tas, så det er veldig skånsomt for pasienten, sier Baskaran.

De to programvarestudentene påpeker også at det er termiske kameraer som på mange flyplasser skal oppdage passasjerer med feber og dermed risikoen for å være smittet av covid19.

– Det er en teknologi som har blitt mer utbredt i sammenheng med koronakrisen. Hvem vet, kanskje målinger av termisk kropp kan erstatte termometeret i fremtiden, filosoferer Møller.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.