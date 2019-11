Telekom påvirker det aller meste i samfunnet. Det har DNB tatt konsekvensen av

Anette Fischer leder området for telekom og media i DNB. De jobber for å forstå industrien og avdekke alle måter feltet påvirker annen industri og andre sektorer i samfunnet. Ny teleteknologi åpner nye muligheter i svært mange sektorer, men trekker også med seg risiko. Det må finansinstitusjoner som finansierer virksomheter bredt forstå. I mange land sliter telebedriftene enda med gjeld de pådro seg da de ble avkrevet enorme beløp for å få kjøpe spektrum tilbake til da man bygde ut 2G og 3G. På Inside Telecom-konferansen snakket vi med Anette Fischer om utfordringene sett fra DNBs side.

TU publiserer i ei uke daglige podkaster, med utgangspunkt i Inside Telecom-konferansen tirsdag 5. november. Dette er den femte podkasten i miniserien.

