Tankskipet Sola TS var leid av Equinor

Tankskipet er leid inn på en femårskontrakt med Equinor, men ifølge pressekontakt Elin Isaksen i selskapet var det fremleid til et annet oljeselskap da ulykken skjedde, skriver Sysla.

Tankskipet fikk fortsette til Hull i Storbritannia etter ulykken etter først å ha foretatt noen nødreparasjoner etter pålegg fra Sjøfartsdirektoratet. Det måtte tømmes for all last før det fikk fortsette.

I England skal skipet inspiseres grundig før det repareres. Det er ikke sikkert at det er nødvendig å ta skipet opp i dokk.

Blant de første som ble avhørt etter ulykken, var losen som var om bord i Sola TS da ulykken skjedde.

Losdirektør Erik Freberg Blom har vært i kontakt med losen, og sier han var tilbake på jobb igjen allerede søndag og har det bra. Hans tanker går først og fremst til mannskapet om bord på fregatten.