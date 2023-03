Tankflyene Norge eier en flik av, er nå operative

To år og ni måneder etter at det første Airbus A330 MRTT (multirolle tank og transport) ble mottatt, har den flernasjonale styrken nå erklært første operative evne (IOC) med tankflyene.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg deltok på markeringen på hovedbasen i Eindhoven i Nederland torsdag.

Norge er medeier i flåten som etter hvert vil bestå av ti slike fly som kan frakte både passasjerer og utstyr i tillegg til drivstoff.

Fra Norge deltok også statssekretær Anne Marie Aanerud med personell fra Forsvarsmateriell (FMA) og Forsvaret.

På tid og budsjett

Det er Natos innkjøpsorganisasjon (NSPA) som koordinerer anskaffelsen på vegne av deltakernasjonene, det vil si Norge, Belgia, Luxembourg, Nederland, Tsjekkia og Tyskland.

– Programmet har holdt seg innenfor budsjett og leveransene er i henhold til tidsplanen. Dette har vært et svært vellykket prosjekt der Forsvarsmateriell har vært en viktig bidragsyter, uttaler brigader Jarle Nergård, sjef for FMA luftkapasiteter i ei pressemelding.

Forsvaret ser frem til at Norge får tilgang til en viktig flykapasitet.

– Å ha tilgang til egne tankfly gjennom det strategiske flernasjonale samarbeidet, øker den

operasjonelle evnen til F-35 i fred, krise og krig. At tankflyene nå får en første operativ evne, er svært gledelige nyheter – og viktig for Norge og vår F-35-flåte, uttaler brigader Tron Strand, sjef for Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) i den samme meldinga.

Til Island på samme fly

Luftforsvaret nyttiggjorde seg A330 MRTT da de reiste fra Ørland til Keflavik i januar for å utføre Nato-oppdraget Iceland Air Policing (IAP). Da dro hovedstyrken, utstyr og drivstoff til kampflyene med samme fly.

I tillegg til drivstoffrakt kan flyene brukes til strategisk transport med kapasitet til 267 passasjerer og 45 tonn last. Flyene kan dessuten konfigureres for medisinsk evakuering med 16 bårer, 21 medisinske seter og et personell på seks personer.

Første gang norske fly tanket fra et MRTT, var 12. november 2021, like før F-35A skulle overta Nato-beredskapen fra Evenes. Det å gjennomføre lufttanking gjennom Natos tankflysamarbeid var en vesentlig milepæl i innfasingsløpet.

Den flernasjonale styrken («Multinational Multirole Tanker Transport Unit», MMU) har de siste par årene gradvis gått fra mest trening til flere tokt der de for eksempel bidrar med drivstoff til Natos beredskapsfly. I artikkelen det er lenket til, er det en lengre video fra innsida av flyet.

De første to flyene ble levert 30. juni og 10. august 2020. Den første luft-til-lufttankinga ble gjennomført 24. august dette året, da to tyske Eurofighter Typhoon fikk drivstoff over Sør-Tyskland.

Bygginga skjer i to etapper: Først på Airbus-fabrikken utenfor Toulouse i Frankrike, der alle de største airbusflyene produseres, og deretter konverteres de fra A330-200 til A330 MRTT på Airbus-anlegget i Getafe i Spania.