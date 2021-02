Ta beredskapsplanen din i bruk!

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Kåre Willoch hadde klimapolitikk i tankene da han sa: «Jeg vil spørre deg: Tror du at huset ditt vil brenne? Svaret er nei. Men du tegner jo brannforsikring? Ja, selvfølgelig».

Den samme analogien kan brukes om beredskap. For selv om du ikke tror krisen vil ramme deg, skal du være forberedt på det verst tenkelige. Når en kritisk situasjon oppstår, så vil beredskap være helt avgjørende for å ivareta liv, helse og materielle verdier.

Det er derfor både damsikkerhetsforskriften og kraftberedskapsforskriften stiller krav om at alle anleggseiere skal ha, og jevnlig oppdatere, beredskapsplaner for dammer, kraftverk og nettanlegg.

Livsviktig oppskrift

Til tross for krav og anbefalinger, avdekket Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) i 2018 at flere av Norges klassifiserte kraft- og damanlegg mangler ROS-analyser og beredskapsplaner. Uten disse analysene og planene er du uforberedt om krisen rammer. Det kan føre til manglende evakuering, og at du ikke vet hvilke tiltak du kan iverksette for å redusere skadeutviklingen. Dette kan igjen resultere i at bransjen mister verdifull tillit fra befolkningen.

Manns minne er dessverre kort, og vi klarer ikke alltid å forestille oss hvor galt det kan gå. Derfor er en grundig risikoanalyse helt avgjørende, og den gjør det mulig å planlegge hvordan du skal håndtere ulike hendelser. Du får altså en oppskrift på hvordan du skal håndtere alt fra et utladet batteri eller frost på en måler, til en flom som er så stor at den kan medføre omfattende ødeleggelser.

Denne oppskriften kan gi kontroll i stedet for panikk. Jeg har opplevd styrken i en klar grenseverdi for når anleggsveien skulle stenges, jeg har opplevd tryggheten fra nødetater som vet hvor de skal evakuere. Jeg har også opplevd frykten ved å ikke vite skadeomfanget ved en hendelse, eller om anlegget er forbered på styrtregnet en julikveld.

Som regel har hendelsene jeg har opplevd gått bra. Det gamle sprengstoffet på anlegget ble trygt detonert. Høy vannstand en søndag morgen ble heldigvis etterfulgt av tørt vær. Men så kom den dagen det ikke gikk bra. Jeg kjente på en altoppslukende redsel. Jeg ble usikker på når vi burde trekke i nødbremsen og tilkalle nødetatene.

Når liv og helse står i fare er det vanskelig å holde hodet kaldt. Heldigvis fastsatte vi tidsnok en grenseverdi som gjorde at nødetatene ble tilkalt og kom før det var for sent. Med grenseverdien i hånd var det bare for meg å følge planen. Med riktig underlag ble alle i faresonen evakuert.

Nå har du sjansen

Dameiere og fageksperter kjenner de fatale konsekvensene som kan oppstå hvis beredskapsplaner ikke eksisterer, eller er formulert slik at de som jobber for deg ikke vet når de skal trekke i nødbremsen. Alle norske dammer og kraftverk skal ha en plan for flom, dambrudd, strømbrudd, stengte veier og så videre. Hvor har du din plan?

Når NVE nå varsler at de vil skjerpe sitt fokus på tilsyn, er det er ypperlig mulighet til å sette beredskap på dagsorden og få ressurser til analyse, planlegging og øvelser. I en hektisk hverdag havner kanskje oppdatering av ROS-permen nederst på listen over gjøremål, selv om den er viktig. Nå har du sjansen! Når krisen rammer er det for sent å begynne å lure på hva du skal gjøre. Det er da du trenger planen. Riktig løsning må komme på autopilot. Med trening kan du også klare det. I de verste tilfellene kan denne planen bety forskjell på liv og død.

La meg være klok av skade på dine vegne; forbered deg på det verste og oppdater beredskapen din nå.