Syv seter, firehjulsdrift og ny batteriteknologi: Vi prøvekjører BYD Tang

Ekebergrestauranten, Oslo: Parkeringsplassen utenfor den fasjonable restauranten er fylt opp med kinesiske BYDs nye stolthet: Tang. Inne i restauranten snakker BYDs europeiske sjef for personbiler, Pere Brugal, varmt om den helelektriske SUV-en til en samlet norsk bilpresse.

– Vi er fem år foran de andre på batterier, fremholder Brugal.

BYDs Blade batteriteknologi kommer vi snart nærmere inn på, men først en liten introduksjon:

Tang er den første personbilen fra den kinesiske produsenten på det norske markedet. Dette er en nokså stor doning, omtrent på størrelse med Audi E-Tron.

Produsenten markedsfører den som en premium, høy-ytelses SUV, ment for å konkurrere blant annet med den nevnte Audi-en. Tang kommer som standard med syv seter og firehjulstrekk, noe som skiller den fra en del av konkurrentene.

Bilen er 487 centimeter lang - tre centimeter kortere enn Audi E-Tron og 19 centimeter lengre enn Jaguar I-pace. Den er 173 centimeter høy, noe som gjør den høyere enn E-Tron, Mercedes EQC og I-Pace. Med en egenvekt på 2489 kilo er bilen også tung - omtrent på linje med E-Tron og EQC, men nesten 300 kilo tyngre enn i-Pace.

BYD Tang Motor: Firehjulsdrift, 380 kW/509 HK/ 680 Nm Rekkevidde: 400 km (WLTP kombinert) Batterikapasitet: 86,4 kWh (kjent om dette er netto eller brutto) Hurtiglading (maks): 110 kW 0-100 km/t: 4,6 sekunder Egenvekt: 2489 kilo Hengervekt: 1500 kilo Akselavstand: 282 cm Lengde/bredde/høyde (mm): 4870/1950/1725 Bakkeklaring: 15 cm Varmepumpe: Nei Startpris: 599.900 kroner (eks. levering)

Vi prøvekjører

Bilen ser kanskje litt ordinær ut utenfra, men inni bidrar blant annet skinndetaljer og ventilerte skinnseter til å fremkalle luksus-følelsen. Vi er ikke tilhenger av den utstrakte bruken av pianolakk, men det er en smakssak.

Den 12,8 tommers store infotainmentskjermen fremstår responsiv, men vi må teste bilen ordentlig før vi kan konkludere noe her. 4G-modulen var ikke aktivert på bilen vi kjørte, det skal fikses før kundene får sine eksemplarer.

Det er god plass i bilen, både i forsetet og i baksetet. Undertegnede på 196 cm får akkurat ikke plass til å sitte oppreist i baksetet - til det strekker ikke glasstaket seg langt nok bakover. Dette opplever vi ganske ofte i mellomstore biler, men vi hadde kanskje trodd Tangs baksete ville være noe høyere.

Førermiljøet i BYD Tang fremstår nokså minimalistisk, men med en del knapper. Foto: Eirik Helland Urke

Vi får ta med bilen ut på en kort kjøretur. Akselerasjonen framkaller et lite sug i magen fra stillestående, men vi kjenner også at det er mye bil å dra på. Bilen er ikke direkte sportslig, den oppleves heller som en kraftig muskelbunt som trenger noen millisekunder på å komme igang.

Tang er enkel å manøvrere, størrelsen tatt i betraktning, men så blir den heller ikke satt på særlige prøver på rolige sommerveier.

Den ligger stabilt på veien, og demperne kamuflerer de fleste humper og dumper godt. Støyisoleringen fremstår solid. Vi sitter høyt og har god oversikt over veien.

Bilens kunstige lyd i lav hastighet virker litt sjenerende for undertegnede - spesielt i de laveste hastighetene. Her kunne produsenten funnet en mer harmonisk lyd. Samtidig er det forskjellig hvor sensitive folk er for slike lyder.

Vi har testet flere kinesiske biler, og flere av dem har ved første møte fremstått noe uferdige med rare varslingslyder og andre rariteter. Vi opplevde ingen slike finurligheter under prøvekjøringen av BYD Tang.

Vi fikk et gjennomsnittsforbruk på rundt 15 kWh/100 km på den bynære turen vår, men det kan ikke fortelle noe fornuftig om det faktiske forbruket. Verdt å nevne er at Tang ikke har reversibel varmepumpe, så det gjenstår å se hvor stor forskjell det er på sommer- og vinterforbruket.

Nyutviklet batteri

BYD Tang har det mye omtalte Blade-batteriet, som er utviklet av BYD over flere år. Det skal være svært brannsikkert.

Blant annet har produsenten boret gjennom cellene uten at oppsto verken røyk eller flammer. Overflatetemperaturen skal ha holdt seg på mellom 30 og 60 grader. Batteriet skal også ha blitt varmet opp til 300 grader, overladet med flere hundre prosent, bøyd og smadret - uten å ta fyr.

Batteriet skal også ha lang levetid, og er testet for over 3000 oppladninger.

Blade-batteriet bruker litium-jern-fosfat (LFP) som katodemateriale. BYD testet blant annet Blade-batteriet mot det mye brukte litium-nikkel-mangan-kobolt-oksid-batteriet (NMC), som begynte å brenne.

Ifølge Brugal skal kjemisammensetningen være hovedgrunnen til at batteriet er mer brannsikkert enn konkurrerende batterier. Samtidig hevder BYD at Blade-batteriet også er mer brannsikkert enn konvensjonelle LFP-batterier. Vi spurte Brugal om bakgrunnen for dette, og han henviste oss til BYDs tekniske avdeling. Vi vil oppdatere saken når vi får svar derfra.

Energitetthet

Blade-batteriet inneholder altså ikke kobolt eller nikkel.

Blade-navnet kommer av at cellene er svært lange (96 centimeter). De skal kunne pakkes tettere enn andre LFP-batterier, ettersom de ikke settes sammen i moduler, men plasseres rett i batteripakken. Dette skal redusere volumet på batteriinstallasjonen med opptil 50 prosent og øke energitettheten sammenliknet med andre LFP-batterier.

LFP-batterier har tradisjonelt en lavere energitetthet enn konkurrerende kjemier som litium-nikkel-mangan-kobolt-oksid (NMC). Samtidig er LFP-batterier også vanligvis billigere.