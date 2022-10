Sikkerhetspolitiet gjennomførte i helgen sine undersøkelser, og avsperringene til havs er nå opphevet. Kystvakten og forsvaret bisto under granskingene som foregikk i svensk økonomisk sone, som er internasjonalt farvann.

– Etter en samlet vurdering kan vi nå konstatere at det har skjedd detonasjoner ved Nord Stream 1 og 2. De har forårsaket omfattende skader, sier Nina Odermalm-Schei, kommunikasjonssjef hos Säkerhetspolisen.

Forsiktig kommentar

Statsminister Magdalena Andersson er svært forsiktig med å kommentere opplysningene om sabotasje.

– Denne type gransking er jo underlagt hemmelighold i Sverige, men det er veldig bra at man arbeider intensivt med denne saken, også i samarbeid med Danmark og Tyskland, sier Andersson på vei inn til EU-toppmøtet i Praha.

Hun sier Sverige har fått tilbud om teknisk hjelp fra andre land og tydelige uttalelser fra EU og Nato.

– Dette handler om mye mer enn Sverige og Danmark. De handler om den europeiske energiforsyningen, sier den svenske statsministeren.

Hemmelige beslag

I en pressemelding fra påtalemyndigheten heter det at det er gjort beslag på åstedet, og disse skal nå etterforskes. Saken betegnes av statsadvokat Mats Ljungqvist som svært sensitiv. Det er Ljungqvist som leder granskingen.

Odermalm-Shei sier at mistanken om grov sabotasje er blitt forsterket.

- Det er gjort visse beslag, men vi kan dessverre ikke si noe om hva de omfatter. Nå skal vi fortsette arbeidet, analysere beslagene og ytterligere kartlegge hendelsen, sier hun.

Samtidig kommer det melding om at metaninnholdet i havet rundt lekkasjestedet er tusen ganger høyere enn normalt. Sveriges Radio Ekot melder at disse opplysningene stammer fra forskningsfartøyet Skagerak. Målingene er gjort noen nautiske mil fra stedet der gassen boblet opp.

Ifølge vitenskapelig leder om bord, Katarina Abrahamsson, kan de høye metankonsentrasjonene påvirke havets plankton, men det er behov for flere analyser for å bekrefte dette.

Tømt for gass

I alt fire sprekker eller hull er oppdaget på de to gassrørledningene som løper fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen. Lekkasjen i Nord Stream 2 ble oppdaget natt til 26. september, mens lekkasjen i Nord Stream 1 ble oppdaget dagen etter.

Ingen av de to rørledningene var i operativ drift på dette tidspunktet, men de var fulle av stillestående gass. Rørene er nå antatt å være tømt for gass, eventuelt er det innvendige trykket utlignet mellom gass og havvann slik at ytterligere lekkasje er stanset.

Nord Stream 1 eies av flere europeiske energiselskaper, med russiske Gazprom som eier av 51 prosent. Nord Stream 2 eies helt og holdent av selskaper som er under Gazproms kontroll.