Sverige foreslår å kreve 30 prosent biodrivstoff i flydrivstoffet

I Sverige mener regjeringen åpenbart at flybransjen går for langsomt fram når det gjelder reduseringen av utslippene sine.

Den statlige utredningen «Biojet för flyget» foreslår et krav på 1 prosent innblanding av biodrivstoff i flydrivstoffet. Tanken er at kravet begynner å gjelde allerede om to år, og andelen skal deretter bli stadig høyere. Det vil innebære at den i år 2030 utgjør 30 prosent.

Selv organisasjonen the Transition Pathway Initiative konstaterer at flyselskapene ikke gjør spesielt mye for å senke utslippene sine. TPI er en global forening som består av et 40-talls interessenter som vurderer bedriftenes beredskap for overgangen til et miljø med lavt utslipp av CO 2 . Ifølge deres nye studie står fly for to prosent av Jordens utslipp av karbondioksid, og tolv prosent av den CO 2 som genereres av transportsektoren. Organisasjonen anser at flytrafikk er en markant og raskt økende faktor som påvirker drivhuseffekten.

«Må satse langsiktig»

Undersøkelsen fra TPI viser at 20 av de største flyselskapene ikke kommer til å overholde Paris-avtalens langsiktige mål om å holde den globale oppvarmingen på under to grader. Ingen av de 20 selskapene har et definert mål som tydelig spesifiserer hvordan de skal redusere sine egne utslipp etter 2025. TPI nevner Delta, Lufthansa, United Airlines og ANA Holdings som de beste flyselskapene når det gjelder å håndtere økonomiske risiko og muligheter omkring klimaendringer – men anser samtidig at samtlige kunne gjort en bedre innsats her.

– Investorer har et tydelig budskap til flysektoren: Når det gjelder prestasjoner rundt karbondioksid, må de satse langsiktig. Investorer bryr seg faktisk – det handler om å oppmuntre til åpenhet, slik at vi kan foreta velfunderte beslutninger, sier Faith Ward, som er medlem i TPI som representant for the British Environment Agency Pension Fund, til Engineering and Technology.

Ifølge TPI må flyselskapene også bruke påvirkningen sin på andre områder enn karbonutslippene. For eksempel har fly som flyr høyt en oppvarmende effekt, med kondensspor og påvirkning på dannelsen av skyer, og dette tas ikke med i selskapenes rapporter eller modeller om miljøpåvirkningen.

Organisasjonen vil ha mer effektive fly, og en større innblanding av biodrivstoff. For tiden er det EasyJet og Alaska Air som har de reneste flåtene, mens ANA, Japan Airlines, Korean Air og Singapore Airlines har de største utslippene. Noen selskaper har satt seg mål for å holde utslippene nede, men bruker i stor grad kjøp av utslippsrettigheter for å oppnå dem. Det innebærer at man ikke kan se hvor store inngrep de selv har gjort for å komme dit.

Denne artikkelen ble først publisert på nyteknik.se.