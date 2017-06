Svensk filtersystem lar deg vaske rent uten vaskemiddel og varmt vann

Den svenske bedriften Scandinavian Water Technology (Swatab) har tatt patent på et filtersystem som kan kobles til vaskemaskinen. Vannet som kommer inn passerer først gjennom en membran der det renses med omvendt osmose. Deretter avioniseres det i en masse av harpiks.

Ved at vannet blir fritt for salter, mineraler, metaller og oppløste gasser får det rengjørende egenskaper og kan løse opp smuss og fett.

Dermed kan vaskemaskinen få klærne rene uten vaskemiddel. Vannet må heller ikke varmes opp.

– Teknikken med omvendt osmose er svært gammel. Vi så at det fantes systemer for å vaske vinduer og fasader i England og i Tyskland, og tenkte at det burde gå an å løse opp smuss og fett på klær også, forteller utviklingssjef Per Hansson på Swatab.

Han kjøpte ett fasadevaskesystem, kappet slangene, og koblet dem inn på sin egen vaskemaskin.

– Da kunne vi konstatere med egne øyne at vasken ble ren, sier han.

Deretter lot han Swerea IVF vurdere filtersystemet. Der ble det konstatert godkjent rengjøringseffekt.

Nå er filtersystemet koblet inn på flere vaskerom.

Stort som et klesskap

Et filtersystem som skal forsyne et vaskerom med to til fire maskiner med ultrarent vann blir omtrent like stort som et klesskap. Selve filtersystemet får plass i et skap på 1,8 ganger 0,8 meter. I tillegg trenger man en tank som kan romme 400 liter renset vann.

Et slikt system koster cirka 160.000 kroner pluss moms.

Filtersystemet for enkeltstående husholdninger skal bli på 0,5 ganger 0,5 meter, inklusiv vanntank. Per Hansson tror at et slikt system kommer til å koste under 10.000 kroner.