SV vil ha evaluering av jernbanereformen

– Er det én ting vi har lært de siste årene, så er det at Solberg-regjeringens jernbanepolitikk ikke fungerte. Det har blitt uklare roller og dårligere samordning, akkurat den «peke-leken» og ansvarspulveriseringen SV fryktet skulle skje, sier SVs transportpolitiske talsperson Mona Fagerås til NTB.

Nå varsler SV at de denne uken vil fremme et forslag i Stortinget om at hele jernbanereformen skal evalueres.

Partiet vil særlig se på hvordan selskapsstrukturen og omorganiseringen av sektoren har hatt for drift og vedlikehold, beredskap, infrastruktur og de ansattes arbeidsforhold.

– Det er en samlet styring av jernbanen som gir best resultater. Men det er ikke fikset over natten. Vi har store vedlikeholdsetterslep og til tross for økte midler til sektoren, så øker også forsinkelsene, sier Fagerås.

Mona Fagerås (SV) vil ha full gjennomgang av resultatene av jernbanereformen. Foto: Tore Stensvold

Med jernbanereformen, som trådte i kraft i 2017, ble jernbanesektoren splittet opp i en rekke nye selskaper. I tillegg ble driften av en rekke togstrekninger privatisert og lagt ut på anbud.

Det mener Fagerås har vært feil medisin.

– Vi er avhengige av at flere velger kollektivt og reiser med tog fremover, men nå mister flere motet og stoler ikke lenger på at det «alltid går et tog», sier hun.

Punktligheten gikk ned

Mandag holdt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sin årlige jernbanetale.

Han kunne se tilbake på et år da togene fjernet seg lenger unna punktlighetsmålet på 90 prosent. I 2024 var 86,1 prosent av passasjertogene og 74,8 prosent av godstogene i rute, mot 87,6 prosent og 75,5 prosent i 2023.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Arash A. Nejad

– I fjorårets jernbanetale var jeg ambisiøs da jeg lovet at flere tog skulle gå i rute. Slik gikk det ikke. Likevel skroter jeg ikke punktlighetsløftet. Alle som bruker jernbanen, fortjener både en regjering og en samlet jernbanesektor som er ambisiøse på deres vegne, sa Nygård.

Han mener at den norske jernbanen i flere tiår ikke har vært godt nok tatt vare på og at ulike regjeringer og storting må ta ansvar for det.

– Når Stortinget bevilger flere milliarder kroner mer til å vedlikeholde og fornye infrastrukturen, forventer jeg at pengene både brukes effektivt og gir resultater, sa statsråden.

Peker på jernbanereformen

I forrige uke behandlet Stortinget en kritisk rapport fra Riksrevisjonen om myndighetenes arbeid for å få ned forsinkelsene på jernbanen i perioden 2016–2024.

Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt viste alle til dårlig samordning som en av årsakene til utfordringene.

De pekte alle på Solberg-regjeringens jernbanereform, og hvordan den delte jernbanesektoren opp i mange ulike selskaper.

– Flertallet mener oppsplittingen har gjort det vanskeligere å plassere ansvar og drive politisk kontroll av sektoren, og derav fått negative konsekvenser for togtilbudet, skrev partiene i en felles merknad.