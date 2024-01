SV vil at Oljefondet skal kvitte seg med alle våpenaksjer

Kaski sier til E24 at hun frykter Norge kan bli sett på som profitør på Gaza-krigen på grunn av Oljefondets våpenaksjer. Bakteppet er Israels krigføring i Gaza etter terrorangrepet mot Israel 7. oktober i fjor.

Kaski ønsker ikke at Oljefondet skal eie aksjer i selskaper som selger våpen til Israel.

Oljefondets etiske regler åpner i dag for utelukkelse eller observasjon av selskaper som selger våpen som blir brukt til å bryte folkeretten i væpnede konflikter. Det holder ikke, mener Kaski.

– Vi må utelukke all våpenproduksjon fra Oljefondet. For det er tydeligvis altfor vanskelig å avklare når våpen blir brukt til systematiske brudd på folkeretten, sier hun til E24.

Oljefondets etikkråd har tidligere påpekt overfor E24 at det må kunne fastslås at Israel bryter humanitærretten for å vurdere slike utelukkelser.

– Dette krever ikke en politisk vurdering, men er et juridisk spørsmål som først må avklares, sa etikkrådets leder Svein Richard Brandtzæg i desember.