Lars Haltbrekken (SV), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er fornøyd med søkerne til den første utbyggingen av havvind i Nordsjøen, Sørlige Nordsjø II.

– Det er bra at en god del seriøse selskap har søkt på dette, sier Haltbrekken og viser til at både industrikonsernet Aker, Statkraft og energikonsernet Lyse er blant søkerne.

– Det vi forventer nå, er at de også deltar i auksjonen. Nå har de fått gode rammevilkår fra Stortinget, og de har jobbet for det lenge. Vi forventer at bransjen stiller opp videre fremover. Men dette betyr at det er mulig å få det til, sier Haltbrekken.

Flere aktører har trukket seg i oppløpet mot prekvalifiseringsrunden, men Haltbrekken viser til at bransjen selv var ganske fornøyd da politikerne ble enige om en subdsidiepakke på 23 milliarder før sommeren.

– Da har bransjen selv et ansvar for å følge opp videre – ikke bare komme med nye krav.

Haltbrekken viser til at det var prisstigning og vanskeligheter allerede før Stortinget vedtok sitt forlik, og at det var årsaken til at taket ble hevet før sommeren. SV er dermed ikke stemt for noen ny runde rundt rammevilkårene.

– Det er gode rammevilkår. Nå må bransjen selv innse at de har et ansvar. De presset på selv for bedre rammevilkår. Da må de kjenne sin besøkelsestid.

– Tynnere enn forventet

Frps Marius Aron Nilsen mener derimot søkermassen ikke er så sterk som en kunne forvente. Nilsen sitter også i energi- og miljøkomiteen på Stortinget

– Det er tynnere enn forventet. Det er færre store aktører som har levert inn søknad om prekvalifisering. Det kan tyde på at prosjektet er vesentlig mer utfordrende og at det er større utfordringer med lønnsomhet enn regjeringen antar, sier han til TU.

Han viser til at Frp lenge har ment at regjeringen bør ha en plan B, blant annet kjernekraft. Han mener det ikke kan være slik at havvind skal bygges ut for enhver pris.

– Spesielt ikke bunnfast havvind, som ikke er noen teknologiutvikling, heller, sier Nilsen.

Frp var ikke med på forliket om en subsidiepakke på 23 milliarder til havvind.

Enkelte havvindaktører har tatt til orde for at staten tar mer ansvar for det som går på kabling av nettanlegg. Frp mener det er for tidlig å snakke om en slik løsning.

– Der har vi ikke konkludert. Men sånn som vi har rigget dette i forhold til Statnett, med utenlandskabler, er det nærliggende å se på staten og Statnetts rolle. Så det må vi komme tilbake til, sier Nilsen.

Fortsatt et åpent spørsmål

– Det er fint at det er levert inn syv søknader i prekvalifiseringen, men det er fortsatt et helt åpent spørsmål om noen av dem kommer til å levere inn bud neste år. Flere aktører har trukket seg, og en av de som har levert søknad, melder at balansen mellom risiko og forventet avkastning er en betydelig utfordring, sier Høyres Nikolai Astrup i en uttalelse fra partiet.

Høyre mener løsningen regjeringen har valgt, blir et «et milliardsluk for skattebetalerne» og kaller det uforståelig.

– De kunne ha valgt en løsning som er mer lønnsom. Skal vi få folkelig oppslutning om det grønne skiftet, bør vi velge løsninger som gir mest mulig kraft til lavest mulig kostnad, sier Astrup.