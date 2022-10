Kinesiske Xpeng jobber for å få seg en solid plass i det norske elbilmarkedet. På bilmessen Oslo Motor Show, som åpner på Lillestrøm fredag, trekker de i dag av sløret på den nye europeiske utgaven av flaggskipmodellen G9. Riktignok er det det de kaller en førproduksjonsutgave, men det er en elektrisk SUV – som er det veldig mange i Norge vil ha. Ventelistene er lange for de fleste merker.

Baksetepassasjerene får god plass, og de to ytterste har massasjesete Foto: Xpeng

Spørsmålet er selvfølgelig hva den skal koste. Det er ikke klart ennå, men det antydes at den skal være konkurransedyktig. Om det er mot BMW, Audi, eller mot markedslederen Tesla Modell Y, er ikke godt å si, men det er vel mer e-tron når en ser på spesifikasjonene.

Blir prisen noe i nærheten, er spesifikasjonene noe som kan trekke mange kjøpere over på Xpeng reservasjonslister. For den er ikke klar til salg før i andre kvartal neste år, med levering i tredje kvartal.

G9 ser ut som en tradisjonell SUV med et høyt tak bakover. Bagasjeplassen er på 660 liter med baksetene oppe og 1576 liter med nedslåtte seter. Det har også blitt plass til en liten frunk på 71 liter. Bilen er 4,89 meter lang, det vil si 14 cm lengre enn modell Y.

Tyngre

Det kommer to utgaver av G9. En med bakhjulsdrift og en med firehjulsdrift. Begge får et temmelig generøst batteri på 98 kWh – nesten like stort som det som sitter i Modell X. Bilen får 800 volt lading, slik at den kan hurtiglade batteriet med opptil 300 kW. Hvor langt den går på batteriet, gjenstår å se.

Et avansert system for førerassistanse skal gjøre bilen behagelig å kjøre. Parkeringsassistent er med på kjøpet Illustrasjon: Xpeng

G9 er oppgitt med en luftmotstandskoeffisient på 0,272, mens Tesla Modell Y er nede på 0,23. At den slår en e-tron, er vel å forvente. Den har et nesten like stort batteri, men også et temmelig heftig strømforbruk.

Det store batteriet påvirker selvfølgelig vekten. Med én motor veier G9 2,23 tonn og med to 2,36 tonn. Antallet motorer påvirker ytelsen. Med én motor får den 230 kW og med to 405 kW. Altså 551 hestekrefter. Dreiemomentet er oppgitt til henholdsvis 430 og 717 Nm, noe som gir en «laboratorietestet» akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 7,5 og 3,9 sekunder. Det er respektabelt, og om laboratorietesten kan overføres til veien, blir firehjulstrekkeren ikke hengende mye etter en Model Y Performance når lyset blir grønt.

Firehjulstrekkeren kommer også med to-kammers luftfjæring, noe som bør gi en behagelig kjøreopplevelse.

Det er to 15-tommers skjermer, hvorav én er forbeholdt passasjeren. I tillegg er det en mindre skjerm som viser de viktigste føreren trenger. Foto: Xpeng

Mye utstyr

Behagelig skal det også være inni bilen. Mens mange som oppgir skinnseter egentlig snakker om plast med skinnutseende, kommer G9 med seter i nappaskinn. Passasjersetet foran har også en elektrisk drevet fotskammel. Alle setene vil ha innebygget varme og innebygget massasje, mens forsetene også har kjøling.

Lydanlegget har 20 høyttalere og en ytelse på 1960 watt. Det er to 15-tommers skjermer foran, der den ene er forbeholdt passasjeren.

Nå dette toppes med elektrisk oppvarmet ratt og frontrute, valgbart elektrisk innsvingbart hengerfeste og 75 kilo i et takstativ, førerassistansesystem, assistent for selvparkering og kameraer med 360-graders visning rundt bilen, burde den være interessant for mange.

Spørsmålet er hva toppmodellen skal koste. Det er nok ikke den de tenker på når de sier at G9 skal være konkurransedyktig. Over 800.000 for firehjulstrekkeren er en gjetning.