Studenter samarbeider med Equinor: Vil lage hydrogen på gamle oljeplattformer

Oljeplattformene i Nordsjøen består av tusenvis av tonn med stål. Hva gjør man med dem når de er blitt for gamle? For knapt ett år siden skrev tu.no om studentene som fikk i oppdrag å finne en løsning på problemet. Nå er studentenes konklusjon klar: Bygg om gamle oljeplattformer til fabrikker for hydrogenproduksjon.