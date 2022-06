Den russiske energigiganten Gazprom varslet tirsdag at de reduserer gassleveransene til Tyskland via rørledningen Nord Stream med 40 prosent. Gazprom hevder at årsaken er at tyske Siemens er forsinket med reparasjonen av noen kompressorer.

Nå skriver derimot New York Times at Siemens har måttet sende en turbin til overhaling i Montreal i Canada. Nå er det vanskelig å få turbinen tilbake til Gazprom på grunn av sanksjonene Canada har innført overfor Russland.

Det er usikkert hvordan og når Siemens vil klare å returnere turbinen, men Siemens Energy har informert både den canadiske og den tyske regjeringen om situasjonen, i håp om å finne en løsning.

Avhengig av vestlig teknologi?

Inntil videre er bare tre av åtte turbiner i drift ved kompressorstasjonen Portovaya, som ligger i russisk område ved Østersjøen. Kapasiteten har minket fra 167 til 100 millioner kubikkmeter per dag. Det førte til at gassprisen økte i går.

– Dette et en viktig test på vestlige regjeringers evne til å holde fast ved sanksjonene og på Russlands tekniske evne til å drive sine anlegg når de får mindre støtte fra vestlig teknologi og service, skriver gassanalytiker Zongqiang Luo i Rystad Energy i en fersk analyse.

– Mens mindre deler av gassinfrastrukturen enkelt kan repareres, vil tung, teknisk kompleks teknologi kreve vedlikehold og reparasjoner i dag kreve samarbeid med vesten, skriver Rystad Energy.

Gassprisen hoppet 16 prosent opp

Den eneste alternative gasskilden for Europa er da flytende naturgass, LNG.

I forrige uke brøt det ut brann ved et av USAs største LNG-anlegg, Freeport LNG i Texas. Dette anlegget dekker rundt 2,5 prosent av Europas behov, ifølge Rystad.

Zongqiang Luo skriver at markedsaktører ventet at Freeport skulle være stengt i rundt tre uker, men i går meddelte eierne at anlegget ikke kommer i drift før om tre måneder – og da bare delvis. Full drift skjer ikke før på slutten av året.

Sammen med nyhetene fra Gazprom gjorde dette at gassprisen i Europa steg 16 prosent i går.

Vanskelig å fylle gasslagrene

Dette vil gjøre det utfordrende for Europa å innfri målet om 80 prosent oppfylling av gasslagrene innen 1. november. Dermed kan Europa gå en svært kostbar vinter i møte, ifølge Rystad.

Siden de vanlige alternativene har falt bort ett etter ett, må Europa snu seg mot Afrika og Midt-Østen for forsyninger. Men nye prosjekter kommer sannsynligvis for sent til å avhjelpe situasjonen i vinteren som kommer, ifølge Rystad Energy.

Rystad skriver også at flyten i de norske gassrørene til Europa er tilbake på normalt nivå etter noen uker med planlagte årlig vedlikehold på rørene til St.Fergus, Dunkerque og Emden.

Denne uken pågår noe vedlikehold på prosessanlegget på Kollsnes, noe som reduserer gassforsendelsene noe.