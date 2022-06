Den russiske energigiganten Gazprom sa tirsdag at de kommer til å redusere de daglige gassleveransene via Nord Stream-rørledningen til Tyskland fra 167 til 100 millioner kubikkmeter per dag.

Ifølge Gazprom er årsaken at tyske Siemens er forsinket med reparasjonen av noen kompressorer. «...dermed ble tiden mellom overhalinger for lang og det ble identifisert tekniske feil i motorene», ifølge Gazprom.

Den føderale tilsynsmyndigheten for miljø, industri og kjernekraft, Rostechnadzor, har derfor utstedt en ordre om et midlertidig forbud mot bruk av alle unntatt tre gasspumper ved Portovaya, skriver Gazprom, ifølge et russisk nyhetsnettsted.

Må fylle lagrene før vinteren

Verken Siemens AG eller Siemens Energy har svart på spørsmål fra nyhetsbyrået Reuters.

Uansett om årsaken er teknisk eller politisk, vil det nå bli vanskeligere å fylle opp gasslagrene i Europa. Lagrene i EU er i dag 51 prosent fulle i gjennomsnitt, i Tyskland er det et par prosentpoeng mer, ifølge Spiegel. Tankene bør fylles til minst 80 prosent før vinteren; 90 i Tyskland.

Gassleveransene til Polen, Bulgaria, Finland og Nederland er allerede stengt, fordi de nekter å betale i rubler. Disse landene er langt mindre avhengige av russisk gass enn Tyskland.

Dette gjør at Nord Stream 1 for tiden er den desidert viktigste rørledningen for russisk gassforsyning vestover. Russland står for rundt en femtedel av all gassimport til EU.

Vedlikehold skal ta to uker

Ifølge den Brussel-baserte tenketanken Bruegel, sendte Gazprom nylig rundt 1,2 milliarder kubikkmeter/uke gjennom dette røret. Til sammenligning bruker Tyskland rundt 1,6 milliarder kubikkmeter i en gjennomsnittsuke, men betydelig mindre om sommeren.

Derfor legges vedlikehold til sommeren. Det gjøres vedlikeholdsarbeid på Nord Stream hver sommer, og det tar vanligvis omtrent to uker. det skriver Klaus Müller, president for det tyske nettverksdirektoratet (Bundesnetzagentur), på Twitter.

Denne sommeren er det særlig viktig for EU-landene å fylle gasstankene. Europeiske land ønsker å redusere importen av russisk gass. Det er også fare for at Russland struper gassflyten enda mer.

Nylig advarte Det internasjonale energibyrået (IEA) om at det kan bli nødvendig med rasjonering av naturgass i Europa til vinteren. Da vil store industribedrifter miste gassen først. Både Tyskland og Danmark har beredskapsplaner for dette.

Da nyheten kom fra Gazprom, steg gassprisen på det europeiske referansemarkedet TTF. Prisen er likevel langt unna rekordnivåene i begynnelsen av mars.