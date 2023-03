Strømselskaper beholdt kundenes strømstøtte selv. Men nå ser bransjen ut til å snu

Flere strømselskaper nekter å betale ut strømstøtte til kunder. Men etter at TU har jobbet med saken i flere uker, ser bransjen nå ut til å snu.

– Vi vil oppfordre våre medlemmer til å følge RMEs (Reguleringsmyndigheten for energi, journ, anm.) beslutning om at kundene også skal ha strømstøtten utbetalt, sier Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i bransjeorganisasjonen Fornybar Norge, til TU etter å ha blitt forelagt oppklarende uttalelser TU har hentet inn fra myndighetene.

Dette er bakgrunnen for saken:

Rett før jul skrev TU om hvordan opptil 100.000 kunder kunne få tilbake strømutgiftene sine etter en feil fra flere strømselskaper. Selskapene hadde ikke informert godt nok om retten til å angre, noe som gjorde at angreretten ble utvidet med tolv måneder. Angrende kunder kunne derfor få tilbake strømutgiftene i opptil et år – en sak Europower meldte om først.

Mange kunder angret – og etter en lengre prosess har de også fått tilbake penger. Men strømstøtten har flere av strømselskapene beholdt selv. Det er ikke lov, sier Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til TU.

Fikk tilbake en hundrelapp i stedet for 3000 kroner

TUs arbeid med denne saken strekker seg tilbake til midten av februar. Da fikk TU tips av en leser som angret på strømavtalen sin hos Gudbrandsdal Energi (GE). Han var kunde hos GE fra august til desember i fjor.

Kunden ønsker å være anonym, men TU har sett beregningsgrunnlaget strømselskapet hadde laget for å betale ham tilbake:

Det viser at GE trakk fra godt over 2000 kroner i strømstøtte før de tilbakebetalte kunden. GE gjennomfakturerer nettleien, altså får de utbetalt kundenes strømstøtte fra myndighetene som de skal betale videre til kunden. Men her hadde GE altså beholdt strømstøtten selv.

I tillegg trakk de fra 1000 kroner vervebonus som kunden fikk etter å ha vervet to kunder til selskapet.

Det gjorde at kunden totalt får tilbake en drøy hundrelapp etter å ha angret – i stedet for godt over 3000 kroner.

NVE: Kunden skal ha strømstøtten

– At strømselskapet beholder strømstøtten, ser jeg på som tyveri. Jeg anser dette som et billig triks fra strømselskapet for å minimere kostnadene, sier kunden.

TU spør RME om det er riktig at strømselskapet beholder strømstøtten selv når de tilbakebetaler angrende kunder. RMEs seksjonssjef Torfinn Stulen Jonassen svarer i en e-post til TU at det er nettkunder med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet som har rett til støtte.

TUs spørsmål til GE Vi stilte følgende spørsmål til GE: Hvor mange av kundene har GE nå betalt tilbake?

Hvordan har GE beregnet hva de angrende kundene skal få tilbake?

Jeg forstår det slik at GE beholder strømstøtten selv når dere betaler ut oppgjøret til angrende kunder. Hvorfor gjør selskapet det?

Vi har snakket med en kunde som mener det er tyveri og et billig triks at GE beholder strømstøtten selv. Hva tenker GE om det?

Kunden kan forstå en argumentasjon om at ikke kunden selv skal beholde strømstøtten, men at strømstøtten i så fall må betales tilbake til staten. Hva tenker GE om det?

Jeg forstår det også slik at GE også beholder eventuelle vervepremier når dere beregner oppgjøret for angrende kunder. Hvorfor gjør GE det?

Kan GE eksemplifisere hvordan selskapet har regnet ut med et faktisk regnestykke? GE svarer ikke på spørsmålene, men gir sitatet som er sitert i saken. Vi stilte også følgende oppfølgingsspørsmål: NVE skriver til oss: «Det er nettkunder med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet som har rett til støtte. Støtten utbetales uavhengig av kundens strømleverandør og strømavtale . Om en kunde benytter seg av angreretten påvirker dette derfor ikke kundens rett på strømstøtte.» – Hva tenker dere om dette? – Vil dere endre praksis på grunnlag av dette? GE svarer følgende: «Vi har ingen kommentarer utover det vi allerede har delt med deg.»

– Støtten utbetales uavhengig av kundens strømleverandør og strømavtale. Om en kunde benytter seg av angreretten, påvirker dette derfor ikke kundens rett på strømstøtte, skriver Jonassen.

GE: – Har rådført oss

Vi stiller GE flere spørsmål til saken. Daglig leder Marius Røed Sveipe svarer i en e-post at de ikke kommenterer enkeltsaker. Han unnlater å kommentere TUs spørsmål (se faktaboks), men skriver at de har rådført seg med RME og Forbrukertilsynet i forbindelse med saken.

– De har uttalt at strømstøtten ikke skal røres. Det har i etterkant ikke kommet noen tilbakemelding på at måten vi har håndtert saken er feil, og da velger vi å forholde oss til dette.

Han mener at kunder som har benyttet seg av den utvidede angreretten, har fått tilbakebetalt i henhold til innbetalte strømkostnader.

– Utfallet er at kundens strømkostnader for angreperioden står til kroner 0, skriver Sveipe i e-posten.

Han svarer ikke på oppfølgingsspørsmål om at RME mener det er kunden som har rett på strømstøtten.

Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft. Foto: Fjordkraft.

Bransjen mener myndighetene er uklare

En spørrerunde fra TU avslører at GE er ikke det eneste strømselskapet som beholder angrende kunders strømstøtte selv – Fjordkraft er også blant dem.

Jon Vaag Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, sier til TU at rundt 90 kunder har angret til dem og får tilbake penger.

Han sier at de også har rådført seg med Forbrukertilsynet og RME om hvordan strømstøtten skal behandles.

– Men vi har ikke fått et klart svar. Vi har derfor ikke gjort noe med strømstøtten. Kundene det gjelder får tilbakebetalt sin faktiske strømkostnad, slik at de står med kroner 0 i strømkostnader den aktuelle perioden, og får dermed ikke utbetalt penger for den delen av strømutgiftene som allerede er dekket av strømstøtten.

– Hva tenker dere om at NVE uttaler til TU at det er kunden som har krav på strømstøtten?

– Som nevnt tidligere så har vi rådført oss med Forbrukertilsynet og RME om hvordan strømstøtten skal behandles, men har ikke fått et klart svar, sier han.

Et eksempel på hvordan Fjordkraft har regnet ut hvor mye en angre strømkunde får tilbake: Kunden får her tilbake drøyt 16.000 kroner. Dersom kunden i tillegg hadde fått strømstøtte, ville hen fått utbetalt over 22. 000 kroner. Skjermbilde: Fjordkraft

Vi spør også NorgesEnergi om hvilken praksis de har for tilbakebetaling til angrende kunder. Markeds- og kommunikasjonssjef Geir Arne Gundersen henviser til Fornybar Norge, ettersom problemstillingen opptar hele bransjen.

– Kan fremstå urimelig

Når TU tar kontakt er Fornybar Norge først vage. Næringspolitisk rådgiver Ulf Møller sier de ikke er sikre på hva de skal mene, fordi spørsmålet er politisk uavklart og i en juridisk gråsone.

Han mener det er uklart om en kunde som angrer tilbake i tid faktisk har hatt en strømavtale i perioden, med referanse til RMEs utsagn om at strømstøtte gis uavhengig av hvilken avtale kunden har hatt.

– Er strømstøtten en gave til folk, eller en dekning av det kunden har betalt for strømmen over 70 øre per kilowattime? Det kan fremstå ganske urimelig at kunder som i realiteten får gratis strøm også skal få strømstøtte. Spørsmålet er om strømstøtten da heller bør tilbakebetales til staten, sier han.

Han oppfordrer RME og Olje- og energidepartementet (OED) om å oppklare usikkerheten.

Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge. Foto: Caroline Roka

– Det hadde vært fint om myndighetene kom på banen som følge av at TU skriver om det, sier Møller.

Også Eikeland i Fjordkraft mener NVEs uttalelser trenger oppklaring. Fjordkraft mener RMEs uttalelser ikke eksplisitt betyr at strømstøtten skal betales ut til de angrende kundene.

Bransjeorganisasjonen snur

Vi spør RME:

– I klartekst: Hva bør strømsalgselskaper som har holdt tilbake strømstøtten til angrende kunder gjøre? Bør selskapene betale strømstøtten ut til de angrende kundene?