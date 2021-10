Strømprisen i taket – like greit å kjøre diesel?

Blir strømmen dyrere nå, er det billigere å kjøre dieselbil – eller?

Alle er opptatt av strømprisen, men elbilister kanskje litt ekstra. Når du velger å sette bilen til lading, har mye å si for hvor du betaler for å kjøre en mil. Det finnes heldigvis løsninger som automatisk styrer lading slik at du kan unngå å lade i de dyreste periodene.

Mange strømleverandører tilbyr såkalt «smartlading», og blant dem er Tibber. I denne episoden av elbilpodkasten har vi snakket med Tibber-sjef Edgeir Vårdal Aksnes om hvordan du kan lade bilen smartere.

Vi snakker også om det er lønnsomt å installere solceller på huset og om det betyr at drivstoffet er gratis.

Elbil – Teknisk sett

I podkasten Elbil – Teknisk sett tar Teknisk Ukeblads journalister Mathias Klingenberg og Marius Valle opp ulike temaer knyttet til elbiler. Vi snakker om bilmodeller vi tester, intervjuer mennesker som jobber med elbil, og dykker ned i tekniske detaljer og konsepter.

Du kan forvente en upolert, entusiastisk podkast i uformelle settinger. Vi filmer alle podkastene, slik at du kan velge om du kun vil høre eller også se oss og bilene.

Vi er svært glade for alle tips og innspill: Kontakt gjerne Marius eller Mathias med kommentarer, kjeft, eller forslag til temaer og/eller intervjuer.

Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett:

Vil du høre mer? Lytt også til vår ukentlige podkast Teknisk sett – Moberg & Valmot: