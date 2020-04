Strømforbruket endres: Vi sover lenger om morgenen

Nettselskapet Tensio i Trøndelag har gått gjennom strømforbruket i boligbydelen Byåsen i Trondheim. De fant to tydelige endringer i forbruksprofilen:

Folk sover lengre Strømforbruket flater ut gjennom dagen

– Vi sover lenger. I alle fall kan strømstatistikken tyde på det. Før Korona var det en bratt økning i strømforbruket mellom klokka 06 og 08. Forbrukstoppen om morgenen var i time 8. Etter Korona ser vi en slakere økning fra klokka 06 og utover, og forbrukstoppen er i time 10, sier kommunikasjonssjef Bengt Eidem.

Han presiserer at Tensio ikke kan se forbruket hos den enkelte kunde, men at dette er aggregerte data fra nettstasjonene på Byåsen.

U-kurven forsvant

Også forbruket midt på dagen har endret seg. Før var det vanligvis en U-formet kurve mellom klokka 8 og 18 på hverdager.

– Etter koronaen er vi hjemme hele dagen, og det er ikke lenger noen dipp i forbruket på dagtid. Vi ser en relativt jevn kurve fra klokka 09 til 16, og deretter en liten oppgang fra middagstider og ut kvelden, sier Eidem.

Forbrukstoppen en typisk tirsdag i mars før korona-nedstengningen viste forbrukstopper mellom klokka 7 og 9 om morgenen, og 18 og 21 om kvelden.

– Det vises tydelige kamelpukler morgen og ettermiddag. Midt på dagen går forbruket ned når folket er på arbeid og i skole/barnehage. Men etter koronaen forsvinner puklene. Tirsdag 31. mars er dagsforbruket jevnt, uten dipper og pukler, sier Eidem.

Forbruket i sentrum har gått ned

Tensio ser derimot ikke noen vesentlig endring i totalforbruket i regionen. Heller ikke i bydelene der folk bor.

– Tallene indikerer imidlertid at forbruket i Trondheim sentrum har vært en god del mindre siden nedstengningen 12. mars, uten at vi klarer å finne et motsvar i form av markant økning andre steder, sier Eidem.

Funnene fra Trøndelag harmonerer med det strømselskapet Tibber finner hos sine kunder. Kundedata fra Tibber-kunder på Sørlandet viser at forbrukstoppen om morgenen flyttet seg fra klokka 07 til 08

Tibber har 3–4 ganger så stor andel elbilister som snittet av norske strømselskaper. Og elbileierne lader vanligvis om natta. Når de ikke lenger pendler til jobb, går natt-forbruket ned.