Enighet i meklingen – ingen fergestreik

Rett før klokka 6 lørdag morgen opplyser riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NTB at det er enighet mellom NHO Sjøfart og alle de tre involverte forbundene.

Den første enigheten kom i meklingen for Det norske maskinistforbund, og Ruland kunne melde om dette rett etter klokka 5.30. Kort tid etter ble det også enighet i meklingene for Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund.

Den opprinnelige fristen var ved midnatt natt til lørdag.

7 kroner mer i timen

Protokollene fra meklingen viser at alle forbundene ble enige med motparten om et generelt lønnstillegg tilsvarende 7 kroner per time. I tillegg økes minstelønnssatsene med 3 prosent.

I tillegg ble partene enig om flere andre forbedringer i tariffavtalene.

Da det fortsatt var fare for streik, meldte Statens vegvesen at de var forberedt og hadde hatt dialog med relevante aktører for å minimere ulempene for trafikantene ved en eventuell streik.

– Partene ble enige tidlig lørdag morgen, og det er ikke fergestreik i år. Samtlige fergesamband vil dermed gå som normalt, heter det i en pressemelding lørdag morgen.

33 samband

En eventuell streik ville ha rammet 33 ferger fra fem rederier i alle fylker med kystlinje unntatt Agder. Verst ville det ha gått utover Vestlandet og E39, men også store fergesamband som Moss-Horten, passasjerfergen Aker brygge-Nesodden og hurtigbåten mellom Tromsø og Harstad kunne ha blitt rammet.

Oppgjøret omfattet lønns- og arbeidsvilkår for maskinister, skipsførere og besetningen på ferger og i innenriksfart. I første omgang sto 292 medlemmer i de tre forbundene klare til å legge ned arbeidet fra lørdag morgen. Ved opptrappinger av konflikten kunne over 3000 medlemmer ha blitt tatt ut.

